Поліція затримала киянина, який вчинив стрілянину посеред вулиці

Поліція оглядає місце подій. Фото: поліція Києва

У середу, 26 березня, у столиці сталася стрілянина. Внаслідок цього постраждав 48-річний місцевий житель.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Пост Поліції Києва. Фото: скріншот

У Києві чоловік стріляв на вулиці

Інцидент стався на вулиці Йорданській у Оболонському районі. Невідомий відкрив вогонь по чоловіку, а після цього зник із місця події.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 14:35 та негайно направила на місце слідчо-оперативну групу, оперативників і кінолога зі службовою собакою. Пораненого чоловіка з вогнепальними ушкодженнями голови госпіталізували у тяжкому стані. На місці події правоохоронці виявили стріляні гільзи.

У місті ввели спеціальну поліцейську операцію, і всі наряди були орієнтовані на пошуки нападника. В результаті оперативних дій поліція знайшла автомобіль стрілка та затримала його. Ним виявився 52-річний киянин. Зараз із ним проводять слідчі дії.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює мотиви злочину та всі обставини події.

Чоловік стріляв на вулиці Києва. Фото: Національна поліція

Поліція на місці стрілянини. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, що 20 березня також сталася стрілянина в офісній будівлі Києва. 39-річний чоловік стріляв у жінку, а згодом вчинив самогубство, зістрибнувши з моста.

А 18 березня у Білій Церкві Київської області сталася стрілянина в одному з ТРЦ. Внаслідок цього постраждала людина.