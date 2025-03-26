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Полиция задержала киевлянина, который устроил стрельбу на улице

26 марта 2025 20:52
Анастасия Писаненко - редактор
Полиция задержала киевлянина, который устроил стрельбу посреди улицы
Полиция осматривает место событий. Фото: полиция Киева
Анастасия Писаненко - редактор

В среду, 26 марта, в столице произошла стрельба. В результате этого пострадал 48-летний местный житель.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Полиция задержала киевлянина, который устроил стрельбу на улице - фото 1
Пост Полиции Киева. Фото: скриншот

В Киеве мужчина стрелял на улице

Инцидент произошел на улице Иорданской в Оболонском районе. Неизвестный открыл огонь по мужчине, а после этого скрылся с места происшествия.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 14:35 и немедленно направила на место следственно-оперативную группу, оперативников и кинолога со служебной собакой. Раненого мужчину с огнестрельными повреждениями головы госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.

В городе ввели специальную полицейскую операцию, и все наряды были ориентированы на поиски нападавшего. В результате оперативных действий полиция нашла автомобиль стрелка и задержала его. Им оказался 52-летний киевлянин. Сейчас с ним проводят следственные действия.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает мотивы преступления и все обстоятельства происшествия.

Полиция задержала киевлянина, который устроил стрельбу на улице - фото 2
Мужчина стрелял на улице Киева. Фото: Национальная полиция
Полиция задержала киевлянина, который устроил стрельбу на улице - фото 3
Полиция на месте стрельбы. Фото: Национальная полиция

Напомним, что 20 марта также произошла стрельба в офисном здании Киева. 39-летний мужчина стрелял в женщину, а затем совершил самоубийство, спрыгнув с моста.

А 18 марта в Белой Церкви Киевской области произошла стрельба в одном из ТРЦ. В результате этого пострадал человек.

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