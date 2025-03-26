Полиция задержала киевлянина, который устроил стрельбу посреди улицы

Полиция осматривает место событий. Фото: полиция Киева

В среду, 26 марта, в столице произошла стрельба. В результате этого пострадал 48-летний местный житель.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Пост Полиции Киева. Фото: скриншот

В Киеве мужчина стрелял на улице

Инцидент произошел на улице Иорданской в Оболонском районе. Неизвестный открыл огонь по мужчине, а после этого скрылся с места происшествия.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 14:35 и немедленно направила на место следственно-оперативную группу, оперативников и кинолога со служебной собакой. Раненого мужчину с огнестрельными повреждениями головы госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия правоохранители обнаружили стреляные гильзы.

В городе ввели специальную полицейскую операцию, и все наряды были ориентированы на поиски нападавшего. В результате оперативных действий полиция нашла автомобиль стрелка и задержала его. Им оказался 52-летний киевлянин. Сейчас с ним проводят следственные действия.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает мотивы преступления и все обстоятельства происшествия.

Мужчина стрелял на улице Киева. Фото: Национальная полиция

Полиция на месте стрельбы. Фото: Национальная полиция

Напомним, что 20 марта также произошла стрельба в офисном здании Киева. 39-летний мужчина стрелял в женщину, а затем совершил самоубийство, спрыгнув с моста.

А 18 марта в Белой Церкви Киевской области произошла стрельба в одном из ТРЦ. В результате этого пострадал человек.