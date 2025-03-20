Стрілянина в Києві 20 березня — чоловік поранив жінку та вчинив самогубство

Зброя в руках. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві у четвер, 20 березня, сталася стрілянина в офісній будівлі. Відомо, що 39-річний чоловік стріляв у жінку, а згодом вчинив самогубство, зістрибнувши з моста.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Стрілянина в Києві 20 березня

"Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник", — йдеться у повідомленні.

Місце стрілянини. Фото: Нацполіція

Внаслідок цього 53-річна жінка отримала поранення обличчя та тіла. Її доставили до медичного закладу.

Місце стрілянини. Фото: Нацполіція

Слідчі на місці події знайшли ймовірний інструмент для вчинення злочину — пристрій для стрільби гумовими кулями, який зловмисник залишив під час втечі.

Місце стрілянини. Фото: Нацполіція

Згодом на транспортному засобі він доїхав до одного з мостів столиці, де скоїв самогубство, стрибнувши у Дніпро. Тіло чоловіка витягнули працівники ДСНС.

"Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня у Білій Церкві Київської області сталася стрілянина в одному з ТРЦ. Внаслідок цього постраждала людина.

Згодом правоохоронці затримали шістьох зловмисників, які відкрили вогонь. Тривають першочергові слідчі дії.