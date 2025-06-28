У Чорнобильському заповіднику росте рідкісна орхідея — фото

Жінки з квітами. Фото ілюстративне: ocnt.com.ua

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику росте "помічниця кохання". Йдеться про багаторічну орхідею любку дволисту, яка занесена до Червоної книги України.

Про це повідомила пресслужба заповідника у Facebook.

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Любка дволиста в Чорнобильському заповіднику

Любку дволисту у народі ще називають нічною фіалкою, оскільки з настанням сутінків посилюється її ніжний та солодкий аромат.

Любка дволиста у Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Запилення здійснюють нічні метелики. Їх приваблюють запах, форма квітки та біле забарвлення.

"Любка росте на тінистих, вологих ділянках із родючим ґрунтом, обов’язковою умовою є наявність грибів-симбіонтів (мікроміцетів), без яких насіння не проростає. Проросток розвивається під землею протягом 2-4 років, а перше цвітіння настає лише на 11-му році життя. Загальна тривалість життя рослини — до 27 років", — йдеться у повідомленні.

Зазвичай рослина цвіте у червні–липні, а плодоносить у серпні–вересні. Насіння любки надзвичайно дрібне, майже як пил, і легко переноситься вітром. Вона вирізняється високою здатністю до розмноження — одна особина здатна утворювати до двох тисяч насінин.

В Україні любка дволиста зустрічається в:

Карпатах;

Прикарпатті;

Розточчі;

Опіллі;

на Поліссі.

Скорочення чисельності цього виду пов’язане з інтенсивним збиранням квітів і викопуванням бульб.

Додаткову загрозу становлять вирубування лісів і зміни природних умов, викликані господарською діяльністю людини.

"У давнину любці приписували магічні властивості. З її бульб знахарі готували любовні напої, тож вона вважалась сильним приворотним зіллям. Саме тому рослина й отримала свою назву — любка", — йдеться у повідомленні.

Допис заповідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику зустріли "смугасту сімейку" диких свиней. Вони надзвичайно дбайливі батьки.

Раніше у заповіднику виявили жука-оленя, який занесений до Червоної книги України.