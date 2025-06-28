У Чорнобильському заповіднику росте рідкісна орхідея — фото

Помічниця кохання — у Чорнобилі росте унікальна орхідея
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику росте "помічниця кохання". Йдеться про багаторічну орхідею любку дволисту, яка занесена до Червоної книги України.
Про це повідомила пресслужба заповідника у Facebook.
Любка дволиста в Чорнобильському заповіднику
Любку дволисту у народі ще називають нічною фіалкою, оскільки з настанням сутінків посилюється її ніжний та солодкий аромат.
Запилення здійснюють нічні метелики. Їх приваблюють запах, форма квітки та біле забарвлення.
"Любка росте на тінистих, вологих ділянках із родючим ґрунтом, обов’язковою умовою є наявність грибів-симбіонтів (мікроміцетів), без яких насіння не проростає. Проросток розвивається під землею протягом 2-4 років, а перше цвітіння настає лише на 11-му році життя. Загальна тривалість життя рослини — до 27 років", — йдеться у повідомленні.
Зазвичай рослина цвіте у червні–липні, а плодоносить у серпні–вересні. Насіння любки надзвичайно дрібне, майже як пил, і легко переноситься вітром. Вона вирізняється високою здатністю до розмноження — одна особина здатна утворювати до двох тисяч насінин.
В Україні любка дволиста зустрічається в:
- Карпатах;
- Прикарпатті;
- Розточчі;
- Опіллі;
- на Поліссі.
Скорочення чисельності цього виду пов’язане з інтенсивним збиранням квітів і викопуванням бульб.
Додаткову загрозу становлять вирубування лісів і зміни природних умов, викликані господарською діяльністю людини.
"У давнину любці приписували магічні властивості. З її бульб знахарі готували любовні напої, тож вона вважалась сильним приворотним зіллям. Саме тому рослина й отримала свою назву — любка", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику зустріли "смугасту сімейку" диких свиней. Вони надзвичайно дбайливі батьки.
Раніше у заповіднику виявили жука-оленя, який занесений до Червоної книги України.
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