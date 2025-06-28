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Главная Киев Помощница любви — в Чернобыле растет уникальная орхидея

Помощница любви — в Чернобыле растет уникальная орхидея

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 14:05
В Чернобыльском заповеднике растет редкая орхидея — фото
Женщины с цветами. Фото иллюстративное: ocnt.com.ua
Ключові моменти Любка двулистная в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике растет "помощница любви". Речь идет о многолетней орхидее любку двулистную, которая занесена в Красную книгу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника в Facebook.

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Любка двулистная в Чернобыльском заповеднике

Любку двулистную в народе еще называют ночной фиалкой, поскольку с наступлением сумерек усиливается ее нежный и сладкий аромат.

Любка дволиста
Любка двулистная в Чернобыльском заповеднике. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Опыление осуществляют ночные бабочки. Их привлекают запах, форма цветка и белая окраска.

"Любка растет на тенистых, влажных участках с плодородной почвой, обязательным условием является наличие грибов-симбионтов (микромицетов), без которых семена не прорастают. Проросток развивается под землей в течение 2-4 лет, а первое цветение наступает только на 11-м году жизни. Общая продолжительность жизни растения — до 27 лет", — говорится в сообщении.

Обычно растение цветет в июне-июле, а плодоносит в августе-сентябре. Семена любки чрезвычайно мелкие, почти как пыль, и легко переносится ветром. Она отличается высокой способностью к размножению — одна особь способна образовывать до двух тысяч семян.

В Украине любка двулистная встречается в:

  • Карпатах;
  • Прикарпатье;
  • Расточье;
  • Ополье;
  • на Полесье.

Сокращение численности этого вида связано с интенсивным сбором цветов и выкопкой клубней.

Дополнительную угрозу представляют вырубка лесов и изменения природных условий, вызванные хозяйственной деятельностью человека.

"В древности любке приписывали магические свойства. Из ее клубней знахари готовили любовные напитки, поэтому она считалась сильным приворотным зельем. Именно поэтому растение и получило свое название — любка", — говорится в сообщении.

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Пост заповедника. Фото: скриншот

Напомним, в Чернобыльском заповеднике встретили "полосатую семейку" диких свиней. Они чрезвычайно заботливые родители.

Ранее в заповеднике обнаружили жука-оленя, который занесен в Красную книгу Украины.

растения цветы Чернобыль заповедник Чернобыльская зона Красная книга
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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