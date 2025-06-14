У Чорнобилі виявили занесеного до Червоної книги жука-оленя

У Чорнобилі виявили унікального жука-оленя — фото
У Чорнобильському заповіднику виявили унікального жука-оленя. Відомо, що він занесений до Червоної книги України.
Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
Жук-олень у Чорнобилі
Жука-оленя називають також рогач звичайний. Його роги — це дуже розвинені верхні щелепи. Відомо, що у самки вони дуже маленькі.
"Жук-олень – найбільший з твердокрилих фауни України, сягаючи, разом з "рогами", 8 см завдовжки", — йдеться у повідомленні.
Попри свій грізний вигляд, жук-олень не кусається. Він живиться деревним соком та мертвою деревиною.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику виявили безногу ящірку, яка більшість часу проводить під землею.
Раніше у Чорнобилі побачили чорну горихвістку, яка відома витривалістю та особливою вокальною майстерністю.
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