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Головна Київ У Чорнобилі виявили унікального жука-оленя — фото

У Чорнобилі виявили унікального жука-оленя — фото

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Дата публікації: 14 червня 2025 22:02
У Чорнобилі виявили занесеного до Червоної книги жука-оленя
Жук-олень. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Ключові моменти Жук-олень у Чорнобилі

У Чорнобильському заповіднику виявили унікального жука-оленя. Відомо, що він занесений до Червоної книги України.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

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Жук-олень у Чорнобилі

Жука-оленя називають також рогач звичайний. Його роги — це дуже розвинені верхні щелепи. Відомо, що у самки вони дуже маленькі.

Жук-олень
Жук-олень. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"Жук-олень – найбільший з твердокрилих фауни України, сягаючи, разом з "рогами", 8 см завдовжки", — йдеться у повідомленні.

Попри свій грізний вигляд, жук-олень не кусається. Він живиться деревним соком та мертвою деревиною.

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Допис Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику виявили безногу ящірку, яка більшість часу проводить під землею.

Раніше у Чорнобилі побачили чорну горихвістку, яка відома витривалістю та особливою вокальною майстерністю.

тварини Київська область Чорнобиль заповідник Чорнобильська зона
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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