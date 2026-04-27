Україна
Головна Київ Понад 100 населених пунктів без світла: наслідки негоди на Київщині

Понад 100 населених пунктів без світла: наслідки негоди на Київщині

Дата публікації: 27 квітня 2026 10:31
Понад 100 населених пунктів без світла: наслідки негоди на Київщині
Енергетики. Фото: ДТЕК

Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан розповіла про наслідки негоди. За її словами, понад 100 населених пунктів області залишилися без світла. Крім того, штормове попередження продовжує діяти станом на 27 квітня.

Про це ексклюзивно розповіла Вікторія Рубан Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки негоди в Київській області

Рубан зазначила, що негода вирує у Київській області. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.

"Рятувальникам довелося більше 20 разів залучатися саме на роботи з розбирання впадавших дерев, розрізанню, звільнення шляхів руху. Так, найбільше лиха погода наробила саме у Вишгородському, Броварському, Білоцерківському районах і Бучанському", — розповіла вона.

Зокрема, у Вишгороді злетів дах з будівлі, а також було падіння конструкції з будівництва. 

Читайте також:

Наразі всі шляхи мають проїзд. Водночас, за попередніми даними, 110 населених пунктів перебувало без світла. На місці працюють енергетики.

"Негода, що ми бачимо, продовжується. Сильні пориви вітру, тому рятувальники перебувають в постійній бойовій готовності і штормове попередження ще діє", — каже Рубан.

Рятувальники просять не перебувати поблизу дерев, рекламних щитів та інших потенційно небезпечних конструкцій через сильні пориви вітру.

Як писали Новини.LIVE, 26 квітня на Київщині вирувала потужна негода. Йдеться про зливу з градом з сильними поривами вітру. Внаслідок таких погодних умов зафіксовано руйнування інфраструктури.

А нещодавно у Києві дівчина впала у неогороджену яму з водою під час аварійних робіт. Небезпечну ділянку неналежно огородили. Потерпіла 18-річна дівчина отримала травму ноги.

негода ДСНС Київська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
