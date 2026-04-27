Более 100 населенных пунктов без света: последствия непогоды на Киевщине

Энергетики. Фото: ДТЭК

Пресс-секретарь ГСЧС Киевщины Виктория Рубан рассказала о последствиях непогоды. По ее словам, более 100 населенных пунктов области остались без света. Кроме того, штормовое предупреждение продолжает действовать по состоянию на 27 апреля.

Последствия непогоды в Киевской области

Рубан отметила, что непогода бушует в Киевской области. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

"Спасателям пришлось более 20 раз привлекаться именно на работы по разборке упадавших деревьев, разрезанию, освобождению путей движения. Так, больше всего бедствий погода наделала именно в Вышгородском, Броварском, Белоцерковском районах и Бучанском", — рассказала она.

В частности, в Вышгороде слетела крыша со здания, а также было падение конструкции со строительства.

Читайте также:

Сейчас все дороги имеют проезд. В то же время, по предварительным данным, 110 населенных пунктов находилось без света. На месте работают энергетики.

"Непогода, что мы видим, продолжается. Сильные порывы ветра, поэтому спасатели находятся в постоянной боевой готовности и штормовое предупреждение еще действует", — говорит Рубан.

Спасатели просят не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и других потенциально опасных конструкций из-за сильных порывов ветра.

Как писали Новини.LIVE, 26 апреля на Киевщине бушевала мощная непогода. Речь идет о ливне с градом с сильными порывами ветра. В результате таких погодных условий зафиксировано разрушение инфраструктуры.

А недавно в Киеве девушка упала в неогражденную яму с водой во время аварийных работ. Опасный участок ненадлежащим образом огородили. Пострадавшая 18-летняя девушка получила травму ноги.