Более 200 тысяч киевлян могут быть временно переселены зимой

Переселенцы на вокзале. Фото иллюстративное: realist.online

В Киеве готовят места для временного переселения более 200 тысяч человек на случай длительных зимних отключений электроэнергии. Речь идет прежде всего о маломобильных людях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью. На данный момент согласие на переселение дали около двух тысяч киевлян.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.

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Кого могут переселить

В соответствующие списки в столице внесли более 200 тысяч жителей, которым может быть сложно оставаться дома в случае длительного отсутствия электро- и теплоснабжения.

В первую очередь помощь может понадобиться маломобильным людям, людям с инвалидностью, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, одиноким людям, не имеющим поддержки со стороны родственников.

В КГГА подчеркивают, что переселение будет происходить только с согласия человека. Его будут рассматривать в ситуации, когда из-за длительного отсутствия отопления и электроэнергии пребывание в квартире станет опасным или человек не сможет самостоятельно обеспечить базовые потребности.

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По словам заместителя мэра Киева Марины Хонды, после прошлой зимы город изменил подход к работе с жителями, которые могут нуждаться в помощи.

Где смогут разместить людей

В столице уже определяют учреждения, которые смогут принимать людей во время длительных отключений. Среди возможных мест размещения — пансионаты, санатории, больницы и гостиницы.

В одном из подготовленных центров уже оборудовали 60 койко-мест. Там предусмотрены отдельные комнаты для мужчин и женщин, помещения для семей, постельное белье, средства личной гигиены и трехразовое питание.

Город также работает над увеличением количества мест для семей с детьми.

Как будет проходить переселение

Для перевозки людей планируется использовать специальный транспорт. При необходимости к оказанию помощи могут привлекаться районные организации Красного Креста.

По данным КГГА, в Киеве проживают более 16 тысяч детей с инвалидностью, более 160 тысяч взрослых с инвалидностью и около 26 тысяч одиноких людей.

В то же время окончательный перечень учреждений, где смогут разместить всех людей из подготовленных списков, столичные власти пока не обнародовали.

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