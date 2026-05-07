Более 207 млн грн задолжали киевляне за коммуналку на Святошино -Зантарая

Георгий Зантаря.

Отопительный сезон закончился, а долги за коммунальные услуги продолжают оставаться проблемой. В Святошинском районе киевляне не заплатили 207 миллионов гривен.

Об этом глава района Георгий Зантарая рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Киевляне задолжали более 200 миллионов за тепло

Святошинский район насчитывает 108 домов, среди которых 710 обслуживаются управляющими компаниями. Основные причины неуплаты за коммунальные услуги — ухудшение материального состояния украинцев и потеря кормильца из-за начала большой войны.

"В целом у нас 207 миллионов задолженности. Многие люди выехали, многие люди потеряли родных или жилье. Обвинять их, я бы не хотел. Я стремлюсь подходить к этому с пониманием, ведь в стране идет война. Ситуация такова, что ты не можешь заставить людей заплатить сегодня. Ты можешь обратиться, но требовать — это точно не наша ответственность", — комментирует Георгий Зантарая.

Напомним, что для восстановления инфраструктуры в Святошинском районе нужно 108 миллионов гривен. ДТЭК уже выделили 30 миллионов на ремонт электрощитовых.

Также на Святошино в этом году должны построить еще три противорадиационных укрытия. Они выполняют днем функцию подземной школы, а ночью — хранилища для киевлян.