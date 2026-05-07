Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Более 207 млн грн задолжали киевляне за коммуналку на Святошино

Более 207 млн грн задолжали киевляне за коммуналку на Святошино

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 06:30
Более 207 млн грн задолжали киевляне за коммуналку на Святошино -Зантарая
Глава Святошинской РГА Георгий Зантаря Георгий Зантаря. Фото: Новини.LIVE

Отопительный сезон закончился, а долги за коммунальные услуги продолжают оставаться проблемой. В Святошинском районе киевляне не заплатили 207 миллионов гривен.

Об этом глава района Георгий Зантарая рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Киевляне задолжали более 200 миллионов за тепло

Святошинский район насчитывает 108 домов, среди которых 710 обслуживаются управляющими компаниями. Основные причины неуплаты за коммунальные услуги — ухудшение материального состояния украинцев и потеря кормильца из-за начала большой войны.

"В целом у нас 207 миллионов задолженности. Многие люди выехали, многие люди потеряли родных или жилье. Обвинять их, я бы не хотел. Я стремлюсь подходить к этому с пониманием, ведь в стране идет война. Ситуация такова, что ты не можешь заставить людей заплатить сегодня. Ты можешь обратиться, но требовать — это точно не наша ответственность", — комментирует Георгий Зантарая.

Напомним, что для восстановления инфраструктуры в Святошинском районе нужно 108 миллионов гривен. ДТЭК уже выделили 30 миллионов на ремонт электрощитовых.

Читайте также:

Также на Святошино в этом году должны построить еще три противорадиационных укрытия. Они выполняют днем функцию подземной школы, а ночью — хранилища для киевлян.

Киев долги отопление Святошинский район Киева
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации