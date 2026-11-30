Дівчина читає новини в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 30 листопада, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться всіх черг споживачів, а світло вимикатимуть у різні проміжки часу протягом доби. Для кожної черги та підчерги визначили окремий розклад знеструмлень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Графіки відключень світла у Києві 30 листопада

Для столиці оприлюднили графік погодинних відключень світла за 60 чергами.

Згідно з графіком ДТЕК "Київські електромережі", 30 листопада електроенергію вимикатимуть у такі години:

Черга 1.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Черга 2.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Черга 3.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Черга 4.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Черга 5.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Черга 6.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Черга 7.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Черга 8.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Черга 9.1: 11:30–18:00.

11:30–18:00. Черга 10.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Черга 11.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Черга 12.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

06:00–09:00, 14:30–20:00. Черга 13.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Черга 14.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Черга 15.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Черга 16.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Черга 17.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Черга 18.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Черга 19.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Черга 20.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Черга 21.1: 11:30–18:00.

11:30–18:00. Черга 22.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Черга 23.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Черга 24.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

06:00–09:00, 14:30–20:00. Черга 25.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Черга 26.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Черга 27.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Черга 28.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Черга 29.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Черга 30.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Черга 31.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Черга 32.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Черга 33.1: 11:30–18:00.

11:30–18:00. Черга 34.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Черга 35.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Черга 36.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

06:00–09:00, 14:30–20:00. Черга 37.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Черга 38.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Черга 39.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Черга 40.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Черга 41.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Черга 42.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Черга 43.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Черга 44.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Черга 45.1: 11:30–18:00.

11:30–18:00. Черга 46.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Черга 47.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Черга 48.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

06:00–09:00, 14:30–20:00. Черга 49.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Черга 50.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Черга 51.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Черга 52.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Черга 53.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Черга 54.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Черга 55.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Черга 56.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Черга 57.1: 11:30–18:00.

11:30–18:00. Черга 58.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Черга 59.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Черга 60.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Графіки відключень світла у Київській області 30 листопада

Для Київської області також оприлюднили графіки погодинних відключень. Час знеструмлень залежить від черги та підчерги споживачів.

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За інформацією ДТЕК "Київські регіональні електромережі", електроенергію вимикатимуть у такі проміжки:

Черга 1.1: 08:00–13:30, 19:00–22:00.

08:00–13:30, 19:00–22:00. Черга 1.2: 08:00–13:30, 19:00–22:30.

08:00–13:30, 19:00–22:30. Черга 2.1: 09:30–15:30, 20:00–22:30.

09:30–15:30, 20:00–22:30. Черга 2.2: 00:00–01:00, 09:30–15:30, 20:00–23:30.

00:00–01:00, 09:30–15:30, 20:00–23:30. Черга 3.1: 13:00–17:00, 22:00–24:00.

13:00–17:00, 22:00–24:00. Черга 3.2: 11:30–17:00, 22:00–24:00.

11:30–17:00, 22:00–24:00. Черга 4.1: 13:00–19:30, 23:00–24:00.

13:00–19:30, 23:00–24:00. Черга 4.2: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Черга 5.1: 06:00–10:00, 16:30–20:30.

06:00–10:00, 16:30–20:30. Черга 5.2: 08:00–12:00, 16:30–22:00.

08:00–12:00, 16:30–22:00. Черга 6.1: 06:00–10:00, 15:00–20:00.

06:00–10:00, 15:00–20:00. Черга 6.2: 06:00–08:30, 15:00–20:30.

Новини.LIVE інформували, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що Київ не виділив району коштів на підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років. За його словами, фінансування не передбачили на генератори, модульні котельні та альтернативні джерела електроенергії, а така ситуація склалася й в інших районах столиці. Також посадовець розкритикував роботу мобільних котелень: із п'яти установок, за його твердженням, запрацювали лише дві, яких вистачило на два зі 120 закладів освіти району.

Також ми писали, що колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков попередив про ризик тривалого знеструмлення Києва в разі масованої атаки РФ на підстанції, які забезпечують місто електроенергією. За найгіршого сценарію відновлення електропостачання може тривати від одного до двох тижнів. Тривалість відключень залежатиме від масштабів пошкоджень, наявності необхідного обладнання та можливостей енергетиків.