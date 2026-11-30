Девушка читает новости в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 30 ноября, в Киеве и Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся всех очередей потребителей, а свет будут отключать в разные промежутки времени в течение суток. Для каждой очереди и подочереди определено отдельное расписание отключений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Графики отключений света в Киеве 30 ноября

Для столицы обнародовали график почасовых отключений света по 60 очередям.

Согласно графику ДТЭК "Киевские электросети", 30 ноября электроэнергию будут отключать в следующие часы:

Очередь 1.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Очередь 2.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Очередь 3.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Очередь 4.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Смена 5.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Смена 6.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Смена 7.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Смена 8.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Смена 9.1: 11:30–18:00.

11:30–18:00. Смена 10.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Смена 11.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Смена 12.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

06:00–09:00, 14:30–20:00. Смена 13.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Очередь 14.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Очередь 15.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Очередь 16.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Очередь 17.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Смена 18.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Смена 19.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Смена 20.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Смена 21.1: 11:30–18:00.

11:30–18:00. Смена 22.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Смена 23.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Смена 24.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

06:00–09:00, 14:30–20:00. Смена 25.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Очередь 26.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Очередь 27.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Очередь 28.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Смена 29.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Смена 30.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Смена 31.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Смена 32.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Смена 33.1: 11:30–18:00.

11:30–18:00. Смена 34.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Смена 35.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Смена 36.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

06:00–09:00, 14:30–20:00. Смена 37.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Очередь 38.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Очередь 39.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Очередь 40.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Смена 41.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Смена 42.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Смена 43.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Смена 44.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Смена 45.1: 11 :30–18:00.

:30–18:00. Смена 46.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Смена 47.1: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Смена 48.1: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

06:00–09:00, 14:30–20:00. Смена 49.1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

06:00–10:30, 15:00–20:30. Очередь 50.1: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

06:30–11:00, 16:00–21:00. Очередь 51.1: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

07:30–11:30, 16:30–21:30. Очередь 52.1: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

08:00–12:00, 18:00–22:00. Смена 53.1: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00. Смена 54.1: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00. Смена 55.1: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00. Смена 56.1: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00. Смена 57.1: 11 :30–18:00.

:30–18:00. Смена 58.1: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

04:30–07:30, 12:00–18:30. Смена 59.1: 13 :00–19:30.

:00–19:30. Очередь 60.1: 06 :00–09:00, 14:30–20:00.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области 30 ноября

Для Киевской области также обнародованы графики почасовых отключений. Время отключений зависит от очереди и подочереди потребителей.

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По информации ДТЭК "Киевские региональные электросети", электроэнергию будут отключать в следующие промежутки времени:

Очередь 1.1: 08:00–13:30, 19:00–22:00.

08:00–13:30, 19:00–22:00. Очередь 1.2: 08:00–13:30, 19:00–22:30.

08:00–13:30, 19:00–22:30. Очередь 2.1: 09:30–15:30, 20:00–22:30.

09:30–15:30, 20:00–22:30. Смена 2.2: 00:00–01:00, 09:30–15:30, 20:00–23:30.

00:00–01:00, 09:30–15:30, 20:00–23:30. Смена 3.1: 13:00–17:00, 22:00–24:00.

13:00–17:00, 22:00–24:00. Смена 3.2: 11:30–17:00, 22:00–24:00.

11:30–17:00, 22:00–24:00. Очередь 4.1: 13:00–19:30, 23:00–24:00.

13:00–19:30, 23:00–24:00. Очередь 4.2: 13:00–19:30.

13:00–19:30. Смена 5.1: 06:00–10:00, 16:30–20:30.

06:00–10:00, 16:30–20:30. Очередь 5.2: 08:00–12:00, 16:30–22:00.

08:00–12:00, 16:30–22:00. Очередь 6.1: 06:00–10:00, 15:00–20:00.

06:00–10:00, 15:00–20:00. Смена 6.2: 06:00–08:30, 15:00–20:30.

Новини.LIVE сообщали, что председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что Киев не выделил району средств на подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов. По его словам, финансирование не было предусмотрено на генераторы, модульные котельные и альтернативные источники электроэнергии, и такая ситуация сложилась и в других районах столицы. Также чиновник раскритиковал работу мобильных котельных: из пяти установок, по его утверждению, заработали лишь две, которых хватило на два из 120 учебных заведений района.

Также мы писали, что бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупредил о риске длительного отключения электроэнергии в Киеве в случае массированной атаки РФ на подстанции, обеспечивающие город электроэнергией. По худшему сценарию восстановление электроснабжения может занять от одной до двух недель. Продолжительность отключений будет зависеть от масштабов повреждений, наличия необходимого оборудования и возможностей энергетиков.