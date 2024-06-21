Погромила могили українських військових — яке покарання загрожує жінці

Затримана жінка. Фото: поліція Києва

У четвер, 20 червня, в Києві 60-річна жінка понівечила могили українських героїв. Слідчі поліції повідомили затриманій про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 21 червня.

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Вандалізм на могилах українських захисників

Місцева жителька здійснила акт вандалізму на території урочища "Аскольдова могила", де пошкодила могили загиблих захисників України. Вона пошкодила портрети, розбила лампадки та зірвала квіти.

Поліцейські швидко знайшли та затримали жінку. На основі зібраних доказів у рамках досудового розслідування, слідчі висунули їй підозру за наругу над могилою, здійснену з хуліганських мотивів.

У межах кримінального провадження призначено всі необхідні експертизи, і наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України. Вандали пошкодили могили лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Раніше у Вінниці невідомі обікрали могилу 21-річного воїна Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка", вкравши іграшкового собаку, якого поклала його матір.