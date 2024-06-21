Погромила могилы украинских военных — какое наказание грозит женщине

Задержанная женщина. Фото: полиция Киева

В четверг, 20 июня, в Киеве 60-летняя женщина повредила могилы украинских героев. Следователи полиции сообщили задержанным о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 21 июня.

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Вандализм на могилах украинских защитников

Местная жительница совершила акт вандализма на территории урочища "Аскольдова могила", где повредила могилы погибших защитников Украины. Она повредила портреты, разбила лампадки и сорвала цветы.

Полицейские быстро обнаружили и задержали женщину. На основе собранных доказательств в рамках досудебного расследования следователи выдвинули ей подозрение за поругание над могилой, совершенное по хулиганским мотивам.

В рамках уголовного производства назначены все необходимые экспертизы, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в парке "Аскольдова могила" в Киеве неизвестные погромили могилы погибших воинов Вооруженных сил Украины. Вандалы повредили могилы лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рядового Павла Петриченко и капитана ВВС Украины Андрея "Джуса" Пильщикова.

Ранее в Виннице неизвестные обокрали могилу 21-летнего воина Назария Гринцевича на псевдо "Гренка", украв игрушечную собаку, которую положила его мать.