Сергій Попко офіційно повідомив про свою відставку з посади очільника КМВА

Колишній очільний КМВА Сергій Попко. Фото: Telegram Сергія Попка

Сергій Попко офіційно оголосив, що пішов з посади очільника Київської міської воєнної адміністрації. При цьому він не повідомив, які тепер виконуватиме обов'язки.

Про це Попко написав на своїй сторінці у Telegram у середу, 1 січня.

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"Рівно 800 днів я обіймав посаду начальника Київської міської військової адміністрації! Це були надзвичайно важливі та відповідальні місяці мого життя. За цей час ми разом з вами пройшли багато випробувань, працювали пліч-о-пліч заради нашого міста та нашої країни", — зазначив Попко.

Він також повідомив, що і надалі працюватиме на перемогу України, проте не уточнив, на якій посаді. При цьому він подякував мешканцям столиці за підтримку та стійкість у складні часи війни.

"Дякую вам, кияни, за вашу підтримку, за вашу віру, за вашу готовність допомагати і триматися разом у найскладніші часи. Ваша небайдужість і стійкість показують, що ми обов’язково переможемо", — резюмував Попко.

Повідомлення Попка про відставку. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив Попка з посади. Він був очільником Київської міської військової адміністрації.

Окрім того, Зеленський також звільнив заступника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Романа Машковця.