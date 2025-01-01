Сергей Попко официально сообщил о своей отставке с должности главы КГВА

Бывший главный КГВА Сергей Попко. Фото: Telegram Сергея Попка

Сергей Попко официально объявил, что ушел с должности главы Киевской городской военной администрации. При этом он не сообщил, какие теперь будет исполнять обязанности.

Об этом Попко написал на своей странице в Telegram в среду, 1 января.

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"Ровно 800 дней я занимал должность начальника Киевской городской военной администрации! Это были чрезвычайно важные и ответственные месяцы моей жизни. За это время мы вместе с вами прошли много испытаний, работали бок о бок ради нашего города и нашей страны", — отметил Попко.

Он также сообщил, что и дальше будет работать на победу Украины, однако не уточнил, на какой должности. При этом он поблагодарил жителей столицы за поддержку и стойкость.

"Благодарю вас, киевляне, за вашу поддержку, за вашу веру, за вашу готовность помогать и держаться вместе в самые сложные времена. Ваше неравнодушие и стойкость показывают, что мы обязательно победим", — резюмировал Попко.

Сообщение Попка об отставке Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил Попко с должности. Он был главой Киевской городской военной администрации.

Кроме того, Зеленский также уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Романа Машковца.