Сергей Попко официально сообщил о своей отставке с должности главы КГВА

Попко официально сообщил об отставке с поста главы КГВА
Сергей Попко официально объявил, что ушел с должности главы Киевской городской военной администрации. При этом он не сообщил, какие теперь будет исполнять обязанности.
Об этом Попко написал на своей странице в Telegram в среду, 1 января.
Попко объявил о своей отставке
"Ровно 800 дней я занимал должность начальника Киевской городской военной администрации! Это были чрезвычайно важные и ответственные месяцы моей жизни. За это время мы вместе с вами прошли много испытаний, работали бок о бок ради нашего города и нашей страны", — отметил Попко.
Он также сообщил, что и дальше будет работать на победу Украины, однако не уточнил, на какой должности. При этом он поблагодарил жителей столицы за поддержку и стойкость.
"Благодарю вас, киевляне, за вашу поддержку, за вашу веру, за вашу готовность помогать и держаться вместе в самые сложные времена. Ваше неравнодушие и стойкость показывают, что мы обязательно победим", — резюмировал Попко.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил Попко с должности. Он был главой Киевской городской военной администрации.
Кроме того, Зеленский также уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Романа Машковца.
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