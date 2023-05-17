Попко заявил, что после многочисленных жалоб киевлян полиция проверит все укрытия столицы

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Фото: КМВА

Сегодня, 17 мая, Киевская городская военная администрация сообщили, что поступили многочисленные жалобы по закрытым укрытиям во время воздушной тревоги. Сергей Попко отметил, что подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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Закрытые укрытия в столице

Киевляне пожаловались начальнику Киевской городской военной администрации по поводу закрытых укрытий во время последней ракетной атаки. Сергей Попко сделал заявление по этому поводу и сообщил, что администрация вместе с соответствующими органами проверит все укрытия столицы.

"Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак – это преступление. Поэтому сегодня, на заседании Совета обороны Киева, я как начальник КМВА акцентировал особое внимание на решении этого вопроса. Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА. В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты. Таких случаев, как закрытие укрытия в столице не должно быть. Это недопустимо. Жизнь и безопасность жителей Киева есть и будет оставаться нашим приоритетом! В частности, за это и воюют наши воины, ежедневно приближающие мир в Украине!", — заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, что вчера, 16 мая, Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной по поводу плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.

В ночь на 16 мая российские оккупанты совершили жестокий обстрел столицы. Обломки ракеты рухнули на территорию зоопарка.

Также вчера, 16 мая, в Киеве обнаружили шестерых блогеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.