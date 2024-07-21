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Попри арешт — у Києві відкрили провадження за фактом знесення садиби Зеленських

21 липня 2024 13:06
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві відкрили провадження за фактом знесення садиби Зеленських
Садиба Зеленських у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у неділю, 21 липня.

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження.

Садиба Зеленських у Києві, яку незаконно знищили
Садиба Зеленських у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Також розслідується проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, яке кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що на будівлю в січні цього року був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження. Зазначена ділянка входить до меж історичного ареалу Києва.

Техніка, якою знищили садибу Зеленських
Техніка, якою знищили будівлю. Фото: t.me/kyiv_pro_office

На проведення будівельних робіт потрібно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, якого не було. Внаслідок цього усі роботи мали бути зупинені. 

"Однак 19 липня 2024 року, попри арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок по вул. Кониського, 22. На даний час встановлене місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі. До суду подано клопотання про її арешт", — йдеться у повідомленні.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження та вилучила техніку.

Згодом у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

Київ Мінкульт будівництво прокурори арешт

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