Несмотря на арест — в Киеве открыли производство по факту сноса усадьбы Зеленских
В Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на ее арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в воскресенье, 21 июля.
Снос усадьбы Зеленских в Киеве
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры по факту разрушения здания по ул. Конисского, 22 начато уголовное производство.
"Действия лиц, которые разрушали дом, квалифицированы как уничтожение имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины). Также расследуется проведение строительных работ вопреки наложенному запрету, которые квалифицированы как самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что на здание в январе этого года был наложен арест с запретом на пользование, распоряжение и отчуждение. Указанный земельный участок входит в рамки исторического ареала Киева.
На проведение строительных работ требуется согласование Министерства культуры и информационной политики Украины, которого не было. В результате все работы должны быть остановлены.
"Однако 19 июля 2024 года, несмотря на арест, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом по ул. Конисского, 22. В настоящее время установлено место нахождения техники, которая была задействована при сносе здания. В суд подано ходатайство о ее аресте", — говорится в сообщении.
Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.
Впоследствии в Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности называя мэра столицы "мародером".
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