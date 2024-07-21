В Киеве открыли производство по факту сноса усадьбы Зеленских

Усадьба Зеленских в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на ее арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в воскресенье, 21 июля.

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Снос усадьбы Зеленских в Киеве

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры по факту разрушения здания по ул. Конисского, 22 начато уголовное производство.

Усадьба Зеленских в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Действия лиц, которые разрушали дом, квалифицированы как уничтожение имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины). Также расследуется проведение строительных работ вопреки наложенному запрету, которые квалифицированы как самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на здание в январе этого года был наложен арест с запретом на пользование, распоряжение и отчуждение. Указанный земельный участок входит в рамки исторического ареала Киева.

Техника, которой уничтожили здание. Фото: t.me/kyiv_pro_office

На проведение строительных работ требуется согласование Министерства культуры и информационной политики Украины, которого не было. В результате все работы должны быть остановлены.

"Однако 19 июля 2024 года, несмотря на арест, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом по ул. Конисского, 22. В настоящее время установлено место нахождения техники, которая была задействована при сносе здания. В суд подано ходатайство о ее аресте", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.

Впоследствии в Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности называя мэра столицы "мародером".