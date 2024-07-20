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У Києві знесли історичний будинок — поліція розслідує інцидент

20 липня 2024 17:16
Валерія Барановська - редактор
Незаконне знесення історичної будівлі в Києві — що відомо
Знесена будівля у Києві. Фото: Нацполіція
Валерія Барановська - редактор

У п'ятницю, 19 липня, невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження та вилучила техніку.

Про це повідомила поліція Києва у суботу, 20 липня.

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Знесення історичної будівлі в Києві

Увечері у п'ятницю, 19 липня, до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли історичний будинок. Його було побудовано наприкінці IX століття.

Після прибуття на місце подій правоохоронці вилучили техніку, за допомогою якої знесли будівлю.

У Києві невідомі знесли будівлю
Вилучена техніка. Фото: Нацполіція

За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження. Наразі встановлюються обставини події і вирішується питання щодо арешту техніки. 

Нагадаємо, у Києві в Оболонському районі правоохоронці затримали місцевого мешканця. Чоловік зберігав при собі десять згортків з амфетаміном. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше ми писали, що у Києві директор одного з комунальних підприємств закупив сіль, яка б мала протидіяти обледенінню дороги. Згодом стало відомо, що вона не містить необхідного протиожеледного реагенту.

Київ знесення поліція Кримінал будинок Нацполіція

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