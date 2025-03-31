У Києві завищили вартість ремонту шкільного укриття на 1,5 млн грн

Школа, де мали ремонтувати укриття. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть директора підрядної організації та інженера з технічного нагляду, яких підозрюють у завищенні вартості ремонту укриття в одній зі шкіл Шевченківського району столиці на понад 1,5 мільйона гривень. Справа відкрита одразу за трьома статтями КК.

Про це повідомили в Шевченківській окружній прокуратурі міста Києва.

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Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році Управління освіти Шевченківської районної адміністрації уклало договір з приватною компанією на проведення ремонтних робіт в укриттях навчальних закладів. Загальна сума контракту склала близько 4 мільйонів гривень.

Однак, як згодом встановили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, реальні обсяги та вартість виконаних робіт значно відрізнялися від задокументованих. Згідно з висновками експертів, вартість робіт в одній зі шкіл було завищено майже на 1,5 мільйона гривень.

Ремонт в укритті у школі в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Як відремонтували укриття в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Підозрюваний інженер, відповідальний за технічний нагляд, мав контролювати хід виконання ремонтних робіт, проте, за даними слідства, не забезпечив належну перевірку, що сприяло фінансовим порушенням. Директор компанії, яка проводила ремонт, фігурує у справі як особа, що подала недостовірну документацію.

Нагадаємо, у Києві суд поставив крапку у справі забудовника, який заборгував столиці понад 8 млн гривень.

Також у столиці викрили чиновника, який вже вп'яте розікрав гроші на закупівлях.