В Киеве заместитель директора КП "Киевводфонд" растратил 500 тысяч гривен на артезианской скважине на Оболони

Бювет в Киеве. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Киеве перед судом предстанут заместитель директора КП "Киевводфонд" и двое руководителей подрядных компаний. Их обвиняют в растрате почти 500 тысяч гривен при строительстве артезианской скважины на Оболони.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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По данным правоохранителей, "Киевводфонд" заключил договор с частным предприятием на бурение артезианской скважины на улице Вышгородской. По документам ее глубина должна была составлять 270 метров, но экспертиза показала, что фактически бурение остановилось на 158 метрах.

Несмотря на это, подрядчики предоставили акты выполненных работ, которые чиновники подписали без проверки. Как следствие, на счета подрядчиков были перечислены бюджетные средства за невыполненную часть проекта.

Бюветный комплекс в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Эта афера нанесла Киеву ущерб на полмиллиона гривен. Сейчас обвинительный акт передан в суд, а виновникам грозит серьезная ответственность.

"Подольской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора КП "Киевводфонд" и двух директоров подрядных организаций по факту растраты бюджетных средств в крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группы лиц", — говорится в сообщении.

Люди набирают воду в бювете. Фото: Киевская городская прокуратура

Также мы писали, что в Киеве будут судить директора подрядной компании и инженера по техническому надзору, которых обвиняют в завышении стоимости ремонта школьного укрытия.

Кроме того, мы сообщали, что застройщика обязали уплатить более 8,3 млн грн паевого взноса в бюджет Киева.