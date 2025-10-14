Посадовця КМДА відсторонили від посади — переплатив на закупівлях

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.Фото: Прокуратура України

Директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА відсторонили від посади до 8 грудня 2025 року. Він переплатив 11 мільйонів гривень на закупівлях авто для рятувальників.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 14 жовтня.

Чиновника КМДА відсторонили від посади

У прокуратурі розповіли, що суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, якого підозрюють у службовій недбалості. Внаслідок цього для одного із підрозділів ДСНС придбали спецавтомобілі за значно завищеною ціною.

Зазначається, що підозрюваного відсторонили від посади до 8 грудня 2025 року, тобто до кінця досудового розслідування.

"Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці зазначили, що згідно з посадовими обов’язками директор Департаменту мав належним чином організувати процес визначення очікуваної вартості спецавтомобілів перед проведенням закупівлі, однак не зробив цього. Як наслідок за автомобілі переплатили майже 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, начальник КП у Києві отримав підозру через закупівлю дорожньої солі неналежної якості. Це завдало збитків бюджету на 1,4 мільйона гривень.

Також ми писали, що посадовця РДА у Києві підозрюють у розкраданні 550 тисяч гривень. Він проводив ремонт шкільного даху.