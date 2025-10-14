У Києві оголосили підозру посадовцю через закупівлю неякісних стовпчиків

Антипаркувальні стовпчики. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві оголосили підозру посадовцю КП ШЕУ Подільського району через закупку антипаркувальних стовпчиків неналежної якості. Бюджету столиці завдано збитків на понад 1,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 14 жовтня.

Антипаркувальні стовпчики неналежної якості

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру вже колишньому начальнику КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" у службовій недбалості під час укладання договорів на закупівлю обмежувальних стаціонарних стовпчиків", — йдеться у повідомленні.

Фігурант та працівниця поліції. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Дії фігуранта кваліфікували як неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час закупівлі стовпчиків, призначених для безпеки пішоходів і заборони паркування на тротуарах, було виявлено, що придбані вироби мали меншу висоту та нижчу якість, ніж передбачено умовами тендеру. Вони не відповідали вимогам ДСТУ.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві оголосили підозру посадовиці КП, яка закупила сіль із значною переплатою.

Раніше підозру оголосили посадовцю Соломʼянської РДА та директору приватного товариства через завищення вартості ремонту даху в школі.