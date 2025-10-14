Відео
Головна Київ У Києві посадовець придбав неякісні стовпчики на 1,5 млн грн

У Києві посадовець придбав неякісні стовпчики на 1,5 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 16:10
У Києві оголосили підозру посадовцю через закупівлю неякісних стовпчиків
Антипаркувальні стовпчики. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві оголосили підозру посадовцю КП ШЕУ Подільського району через закупку антипаркувальних стовпчиків неналежної якості. Бюджету столиці завдано збитків на понад 1,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 14 жовтня.

Читайте також:

Антипаркувальні стовпчики неналежної якості 

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру вже колишньому начальнику КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" у службовій недбалості під час укладання договорів на закупівлю обмежувальних стаціонарних стовпчиків", — йдеться у повідомленні.

Закупка неякісних стовпчиків у Києві
Фігурант та працівниця поліції. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Дії фігуранта кваліфікували як неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час закупівлі стовпчиків, призначених для безпеки пішоходів і заборони паркування на тротуарах, було виявлено, що придбані вироби мали меншу висоту та нижчу якість, ніж передбачено умовами тендеру. Вони не відповідали вимогам ДСТУ.

null
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві оголосили підозру посадовиці КП, яка закупила сіль із значною переплатою.

Раніше підозру оголосили посадовцю Соломʼянської РДА та директору приватного товариства через завищення вартості ремонту даху в школі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
