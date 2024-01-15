Посадовець столичного метро отримав підозру за збитки понад 13 млн грн

Люди у столичному метро. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці оголосили підозру посадовцю комунального підприємства "Київський метрополітен". Він завдав збитків на суму понад 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє поліція Києва.

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У період 2012-2017 років КП "Київський метрополітен" уклав угоду з акціонерними товариствами РФ щодо виробництва та поставки вагонів. Умовами було передбачено штрафні санкції, які накладалися на постачальників за недотримання термінів поставки.

"Заступник КП "Київський метрополітен", попри те, що постачальник порушив умови контракту та не виконав в обумовлені терміни поставку вагонів, все одно погодив платіжні доручення на їх оплату в повному обсязі, не враховуючи при цьому суму штрафу, чим завдав комунальному підприємству збитки на суму понад 13 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Йому оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі слідство триває, вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві судитимуть членів організованої злочинної групи, які незаконно заволоділи нерухомістю у місті на суму 64 мільйони гривень. Як відомо, їх викрили працівники Голосіївського управління поліції разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань в м. Києві в липні минулого року.