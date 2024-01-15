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Чиновник столичного метро получил подозрение за убытки более 13 млн грн

15 января 2024 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Чиновник столичного метро получил подозрение за убытки более 13 млн грн
Люди в столичном метро. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители объявили подозрение должностному лицу коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Он нанес ущерб на сумму более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает полиция Киева.

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В период 2012-2017 годов КП "Киевский метрополитен" заключил соглашение с акционерными обществами РФ по производству и поставке вагонов. Условиями были предусмотрены штрафные санкции, которые накладывались на поставщиков за несоблюдение сроков поставки.

"Заместитель КП "Киевский метрополитен", несмотря на то, что поставщик нарушил условия контракта и не выполнил в оговоренные сроки поставку вагонов, все равно согласовал платежные поручения на их оплату в полном объеме, не учитывая при этом сумму штрафа, чем нанес коммунальному предприятию убытки на сумму более 13 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Ему объявили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас следствие продолжается, решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения и отстранении от должности.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве будут судить членов организованной преступной группы, незаконно завладевших недвижимостью в городе на сумму 64 миллиона гривен. Как известно, их разоблачили сотрудники Голосеевского управления полиции вместе с оперативниками управления стратегических расследований в Киеве в июле прошлого года.

Киев
метро
полиция
деньги
подозрение

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