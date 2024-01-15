Чиновник столичного метро получил подозрение за убытки более 13 млн грн
Правоохранители объявили подозрение должностному лицу коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Он нанес ущерб на сумму более 13 миллионов гривен.
Об этом сообщает полиция Киева.
Подозрение чиновнику киевского метро
В период 2012-2017 годов КП "Киевский метрополитен" заключил соглашение с акционерными обществами РФ по производству и поставке вагонов. Условиями были предусмотрены штрафные санкции, которые накладывались на поставщиков за несоблюдение сроков поставки.
"Заместитель КП "Киевский метрополитен", несмотря на то, что поставщик нарушил условия контракта и не выполнил в оговоренные сроки поставку вагонов, все равно согласовал платежные поручения на их оплату в полном объеме, не учитывая при этом сумму штрафа, чем нанес коммунальному предприятию убытки на сумму более 13 миллионов гривен", — говорится в сообщении.
Ему объявили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас следствие продолжается, решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения и отстранении от должности.
Напомним, в Киеве будут судить членов организованной преступной группы, незаконно завладевших недвижимостью в городе на сумму 64 миллиона гривен. Как известно, их разоблачили сотрудники Голосеевского управления полиции вместе с оперативниками управления стратегических расследований в Киеве в июле прошлого года.
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