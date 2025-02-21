Ексдиректора газового оператора підозрюють у нелегальному виїзді за кордон

Поліцейські біля авто. Фото: securitypolice

Ексдиректор газового оператора у Києві виїхав за кордон з підробними документами та не сплатив до бюджету 18 мільярдів гривень дивідендів. Йому оголосили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, 21 лютого.

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Що відомо про справу

Правоохоронці встановили, що перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ "ОГТС України", підозрюваний, всупереч умовам трудового контракту, не прийняв рішення про розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства за 2021 рік. Внаслідок цього до державного бюджету України не перерахували понад 18 млрд гривень.

Ексдиректор газового оператора. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Крім того, у вересні 2022 року він організував собі відрядження у Відень нібито на запрошення представників оператора газотранспортної системи Австрії. Насправді запрошення не було, а завдяки відрядженню чоловік виїхав за кордон, звідки не повернувся.

"Підозрюваний знав, що його повноваження як керівника товариства закінчуються, відповідно він втратить бронювання та надалі не зможе під приводом службових поїздок виїжджати за кордон", — йдеться у повідомленні.

Так, посадовцю заочно повідомили про підозру у службовій недбалості під час розподілу прибутків підприємства та внесенні недостовірних відомостей у документи про відрядження (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, у Києві посадовець хотів продати УЗ російські деталі, використавши для цього підроблені сертифікати.

Крім того, в столиці посадовця РДА підозрюють у розтраті понад 130 тис. грн. Справа стосується переплати на закупівлі подовжувачів для укриттів.