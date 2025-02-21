Экс-директора газового оператора подозревают в нелегальном выезде за границу

Полицейские возле авто. Фото: securitypolice

Экс-директор газового оператора в Киеве выехал за границу с поддельными документами и не уплатил в бюджет 18 миллиардов гривен дивидендов. Ему объявили о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, 21 февраля.

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Что известно о деле

Правоохранители установили, что находясь на должности генерального директора ООО "ОГТС Украины", подозреваемый, вопреки условиям трудового контракта, не принял решение о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности общества за 2021 год. Вследствие этого в государственный бюджет Украины не перечислили более 18 млрд гривен.

Экс-директор газового оператора. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Кроме того, в сентябре 2022 года он организовал себе командировку в Вену якобы по приглашению представителей оператора газотранспортной системы Австрии. На самом деле приглашения не было, а благодаря командировке мужчина выехал за границу, откуда не вернулся.

"Подозреваемый знал, что его полномочия как руководителя общества заканчиваются, соответственно он потеряет бронирование и в дальнейшем не сможет под предлогом служебных поездок выезжать за границу", — говорится в сообщении.

Так, чиновнику заочно сообщили о подозрении в служебной халатности при распределении доходов предприятия и внесении недостоверных сведений в документы о командировках (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в Киеве чиновник хотел продать УЗ российские детали, использовав для этого поддельные сертификаты.

Кроме того, в столице чиновника РГА подозревают в растрате более 130 тыс. грн. Дело касается переплаты на закупке удлинителей для укрытий.