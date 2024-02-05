Посадовиця КМДА переоформила майно Росатома — її судитимуть
У Києві державна реєстраторка Київської міської державної адміністрації незаконно переоформила майно підсанкційної російської компанії "Росатом". Корпорація володіла приміщенням у Подільському районі вартістю понад 55 млн гривень.
Про це повідомила Київська міська прокуратура в понеділок, 5 лютого.
Незаконно переоформила майно Росатома
Російська державна корпорація "Росатом" через підконтрольну українську компанію мала у власності нежитлове приміщення у Подільському районі столиці. Його площа становить понад 1000 кв. м, а коштує понад 55 млн гривень.
У прокуратурі розповіли, що суд наклав арешт на це приміщення та передав його в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів.
Також Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції відносно компанії, включно з блокуванням її активів. Тому в майбутньому будівля підлягала націоналізації.
Однак зловмисники задля унеможливлення цього процесу використали підробні документи та переоформили право власності на підконтрольне російській компанії підприємство з ознаками фіктивності.
А посадовиця Департаменту з питань реєстрації КМДА через службову недбалість проігнорувала наявну в реєстрі інформацію про арешт на приміщення та незаконно провела державну реєстрацію права власності на нового фіктивного власника. Таким чином було спричинено шкоду державним інтересам на понад 55 млн гривень.
Проте у ході слідства було забезпечено повернення цього приміщення державі.
Нагадаємо, чиновнику Національної академії наук України оголошено про підозру через отримання хабаря за оренду приміщення.
Також ми писали, що директору товариства з технагляду, який привласнив пів мільйона на ремонті покрівлі спортивного комплексу, повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
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