Посадовиця КМДА переоформила майно Росатома — її судитимуть

Приміщення, що було у власності "Росатома". Фото: Wikipedia

У Києві державна реєстраторка Київської міської державної адміністрації незаконно переоформила майно підсанкційної російської компанії "Росатом". Корпорація володіла приміщенням у Подільському районі вартістю понад 55 млн гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в понеділок, 5 лютого.

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Незаконно переоформила майно Росатома

Російська державна корпорація "Росатом" через підконтрольну українську компанію мала у власності нежитлове приміщення у Подільському районі столиці. Його площа становить понад 1000 кв. м, а коштує понад 55 млн гривень.

У прокуратурі розповіли, що суд наклав арешт на це приміщення та передав його в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Також Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції відносно компанії, включно з блокуванням її активів. Тому в майбутньому будівля підлягала націоналізації.

Однак зловмисники задля унеможливлення цього процесу використали підробні документи та переоформили право власності на підконтрольне російській компанії підприємство з ознаками фіктивності.



А посадовиця Департаменту з питань реєстрації КМДА через службову недбалість проігнорувала наявну в реєстрі інформацію про арешт на приміщення та незаконно провела державну реєстрацію права власності на нового фіктивного власника. Таким чином було спричинено шкоду державним інтересам на понад 55 млн гривень.



Проте у ході слідства було забезпечено повернення цього приміщення державі.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, чиновнику Національної академії наук України оголошено про підозру через отримання хабаря за оренду приміщення.

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