Чиновница КГГА переоформила имущество Росатома — ее будут судить
В Киеве государственная регистратор Киевской городской государственной администрации незаконно переоформила имущество подсанкционной российской компании "Росатом". Корпорация владела помещением в Подольском районе стоимостью более 55 млн гривен.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в понедельник, 5 февраля.
Незаконно переоформила имущество Росатома
Российская государственная корпорация "Росатом" через подконтрольную украинскую компанию владела нежилым помещением в Подольском районе столицы. Его площадь составляет более 1000 кв. м, а стоит свыше 55 млн гривен.
В прокуратуре рассказали, что суд наложил арест на это помещение и передал его в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.
Также Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении компании, включая блокирование ее активов. Поэтому в будущем здание подлежало национализации.
Однако злоумышленники для предотвращения этого процесса использовали поддельные документы и переоформили право собственности на подконтрольное российской компании предприятие с признаками фиктивности.
А чиновник Департамента по вопросам регистрации КГГА из-за служебной халатности проигнорировала имеющуюся в реестре информацию об аресте на помещение и незаконно провела государственную регистрацию права собственности на нового фиктивного владельца. Таким образом, был нанесен ущерб государственным интересам более чем на 55 млн гривен.
Однако в ходе следствия было обеспечено возвращение этого помещения государству.
Напомним, чиновнику Национальной академии наук Украины объявлен подозрение из-за получения взятки за аренду помещения.
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