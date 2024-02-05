Чиновница КГГА переоформила имущество Росатома — ее будут судить

Помещение, которое было в собственности "Росатома". Фото: Wikipedia

В Киеве государственная регистратор Киевской городской государственной администрации незаконно переоформила имущество подсанкционной российской компании "Росатом". Корпорация владела помещением в Подольском районе стоимостью более 55 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в понедельник, 5 февраля.

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Российская государственная корпорация "Росатом" через подконтрольную украинскую компанию владела нежилым помещением в Подольском районе столицы. Его площадь составляет более 1000 кв. м, а стоит свыше 55 млн гривен.

В прокуратуре рассказали, что суд наложил арест на это помещение и передал его в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Также Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении компании, включая блокирование ее активов. Поэтому в будущем здание подлежало национализации.

Однако злоумышленники для предотвращения этого процесса использовали поддельные документы и переоформили право собственности на подконтрольное российской компании предприятие с признаками фиктивности.



А чиновник Департамента по вопросам регистрации КГГА из-за служебной халатности проигнорировала имеющуюся в реестре информацию об аресте на помещение и незаконно провела государственную регистрацию права собственности на нового фиктивного владельца. Таким образом, был нанесен ущерб государственным интересам более чем на 55 млн гривен.



Однако в ходе следствия было обеспечено возвращение этого помещения государству.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, чиновнику Национальной академии наук Украины объявлен подозрение из-за получения взятки за аренду помещения.

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