Чиновників КМДА судитимуть — провертали махінації з бюджетом

Керівник апарату КМДА та екскерівник комунального підприємства ремонтували приватну будівлю за бюджетні гроші. До суду скерували обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури 3 грудня.

За що судитимуть чиновників КМДА

Відомо, що прокуратура скерувала до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА та колишнього очільника Автотранспортного підприємства Києва. Їх підозрюють у незаконному використанні бюджетних коштів.

За даними слідства, посадовці замовили фасадні та інші ремонтні роботи в офісній будівлі на вулиці Бориса Грінченка. На момент проведення ремонту ця будівля вже перебувала у приватній власності, однак посадовці оплатили роботи коштом комунального підприємства. Загальна сума витрат становила майже 1,3 млн грн. При цьому КП не мало жодного договору оренди щодо цих приміщень.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

