Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Посадовці КМДА ремонтували приватну будівлю за державні гроші

Посадовці КМДА ремонтували приватну будівлю за державні гроші

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 15:34
Чиновників КМДА судитимуть — провертали махінації з бюджетом
Офісна будівля у Києві. Ілюстративне фото: osnova-group.com.uа

Керівник апарату КМДА та екскерівник комунального підприємства ремонтували приватну будівлю за бюджетні гроші. До суду скерували обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури 3 грудня. 

Реклама
Читайте також:

За що судитимуть чиновників КМДА

Відомо, що прокуратура скерувала до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт щодо керівника апарату КМДА та колишнього очільника Автотранспортного підприємства Києва. Їх підозрюють у незаконному використанні бюджетних коштів.

За даними слідства, посадовці замовили фасадні та інші ремонтні роботи в офісній будівлі на вулиці Бориса Грінченка. На момент проведення ремонту ця будівля вже перебувала у приватній власності, однак посадовці оплатили роботи коштом комунального підприємства. Загальна сума витрат становила майже 1,3 млн грн. При цьому КП не мало жодного договору оренди щодо цих приміщень.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштів Київ виділив для ЗСУ цьогоріч. Київрада хоче збільшити допомогу нашим захисникам.

Також Тимур Ткаченко повідомляв, що у Кличка зривають встановлення мобільних укриттів. У КМДА наполягають, аби сховища закуповували апарати РДА. 

Київ суд КМДА прокуратура бюджет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації