Чиновники КГГА ремонтировали частное здание за бюджетные деньги

Чиновники КГГА ремонтировали частное здание за бюджетные деньги

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:34
Чиновников КГГА будут судить — проворачивали махинации с бюджетом
Офисное здание в Киеве. Иллюстративное фото: osnova-group.com.ца

Руководитель аппарата КГГА и экс-руководитель коммунального предприятия ремонтировали частное здание за бюджетные деньги. В суд направили обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры 3 декабря.

Читайте также:

За что будут судить чиновников КГГА

Известно, что прокуратура направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт в отношении руководителя аппарата КГГА и бывшего главы Автотранспортного предприятия Киева. Их подозревают в незаконном использовании бюджетных средств.

По данным следствия, чиновники заказали фасадные и другие ремонтные работы в офисном здании на улице Бориса Гринченко. На момент проведения ремонта это здание уже находилось в частной собственности, однако чиновники оплатили работы за счет коммунального предприятия. Общая сумма расходов составила почти 1,3 млн грн. При этом КП не имело ни одного договора аренды в отношении этих помещений.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, сколько средств Киев выделил для ВСУ в этом году. Киевсовет хочет увеличить помощь нашим защитникам.

Также Тимур Ткаченко сообщал, что у Кличко срывают установку мобильных укрытий. В КГГА настаивают, чтобы хранилища закупали аппараты РГА.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
