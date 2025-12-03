Чиновников КГГА будут судить — проворачивали махинации с бюджетом

Офисное здание в Киеве. Иллюстративное фото: osnova-group.com.ца

Руководитель аппарата КГГА и экс-руководитель коммунального предприятия ремонтировали частное здание за бюджетные деньги. В суд направили обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры 3 декабря.

За что будут судить чиновников КГГА

Известно, что прокуратура направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт в отношении руководителя аппарата КГГА и бывшего главы Автотранспортного предприятия Киева. Их подозревают в незаконном использовании бюджетных средств.

По данным следствия, чиновники заказали фасадные и другие ремонтные работы в офисном здании на улице Бориса Гринченко. На момент проведения ремонта это здание уже находилось в частной собственности, однако чиновники оплатили работы за счет коммунального предприятия. Общая сумма расходов составила почти 1,3 млн грн. При этом КП не имело ни одного договора аренды в отношении этих помещений.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

