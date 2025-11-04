Відео
Україна
У Кличка зривають встановлення мобільних укриттів, — Ткаченко

У Кличка зривають встановлення мобільних укриттів, — Ткаченко

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 19:24
Оновлено: 20:14
Мобільні укриття у Києві — КМДА зривають встановлення
Очільник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що у столиці зривають встановлення мобільних укриттів. Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік особисто наполягає, що сховища повинні закуповувати апарати районних державних адміністрацій.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram 4 листопада. 

Читайте також:

Як КМДА зриває встановлення мобільних укриттів

Ткаченко розповів, що сьогодні відбулося засідання Ради оборони у присутності правоохоронних органів. Там обговорили питання мобільних укриттів у столиці, встановлення яких, за словами очільника КМВА, зривають у Київській міській військовій адміністрації. 

Він звернув увагу, що Володимир Репік регулярно повторює наполягання, що сховища повинні закуповувати апарати РДА, у листах і сьогодні зробив це на засіданні бюджетної комісії Київради.  

"Прямо зараз голови РДА зробили все, що вимагає Репік. Райони роблять все, щоб розпочати роботу. Але КМДА створює умови, за яких закупівлю інженерних споруд та проведення робіт будуть організовувати не фахові організації, а секретарі та бюрократи в районах", — сказав Тимур Ткаченко.

Він наголосив, що сприймає це, як спробу зірвати заходи цивільного захисту. І якщо далі такі спроби будуть — він особисто звернеться до Ради національної безпеки та оборони України. 

"На жаль, звільнити Репіка я не можу. Це пряма відповідальність і повноваження міського голови. Віталію Володимировичу, за таку діяльність обовʼязково настане відповідальність. Ви загралися в політику", — підкреслив очільник КМВА.

Які ще питання обговорювались

Ткаченко повідомив, що сьогодні також говорили про роботу Південного мосту. Він запитав у Кличка, хто повинен відповісти за брехню щодо строків завершення ремонту.

"Спочатку говорили — до 1 серпня. Потім — до кінця жовтня. Сьогодні четверте листопада. Я бачив, що на об'єкті фактично немає ремонтників. Очевидно, що ви не поспішаєте в цьому питанні. Це, пане мер, ваша відповідальність", — звернувся до міського голови столиці очільник КМВА.

Також зазначається, що третє питання стосувалося сполучення між берегами Дніпра, яке прямо стосується ситуації з мостами. Неодноразово порушували питання відновлення руху наземною частиною метро під час повітряних тривог. Технічне рішення по зеленій гілці — його немає на столі. Також компенсація відсутності руху по відкритій частині червоної гілки.

"Пане мер, призначені Вами посадовці не хочуть, щоб кияни могли дістатися з одного берега на інший. Звільніть їх або змушуйте працювати", — наголосив чиновник. 

Скриншот допису Тимура Ткаченка
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, раніше Ткаченко звинуватив Репіка в зриві планів щодо впровадження системи мобільних укриттів у Києві. 

Незадовго у Кличка відповіли на цю заяву. У КМДА сказали, що Київрада виділила на придбання та встановлення мобільних укриттів майже 500 мільйонів гривень.

Віталій Кличко Київ КМДА будівництво укриття Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
