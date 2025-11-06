Захист Києва — скільки коштів Київрада виділила у 2025 році на ЗСУ

Мобільна група ППО. Фото: Командування об'єднаних Сил ЗСУ

З бюджету столиці на підтримку Сил оборони, ветеранів і родин протягом цього року спрямували 11 млрд гривень. Сьогодні Київрада знову розгляне збільшення допомоги нашим захисникам.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час пленарного засідання у четвер, 6 листопада.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштів виділить Київрада сьогодні

"Сьогодні Київрада розгляне збільшення допомоги нашим захисникам. Зокрема, для захисту столиці від ворожих атак", — сказав Кличко.

Під час засідання депутати розглянуть проєкт змін до міської цільової програми "Захисник Києва", де передбачене збільшення підтримки Сил оборони та безпеки ще на 1 млрд гривень.

З цих коштів 900 млн гривень підуть на підтримку військових підрозділів, а 100 — для добровольчих формувань територіальної громади міста, які беруть участь у протиповітряній обороні столиці.

"Ми виділяємо кошти. Організацією, здійсненням протиповітряної оборони займаються фахівці — військові", — додав мер.

Нагадаємо, раніше очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав Кличка виділити більше грошей на оборону.

Також повідомлялося, що Київрада блокує виділення коштів з міського бюджету на Сили оборони.