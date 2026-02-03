Чиновник КГГА солгал о доходах в декларации — что известно

Разоблачение чиновника. Иллюстративное фото: Киевская городская прокуратура

Чиновник Киевской городской государственной администрации (КГГА) указал ложные данные в декларации. Следовательно, чиновник задекларировал сведения, не соответствующие действительности, на 22 миллиона гривен.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 3 февраля.

В прокуратуре отмечают, что при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник задекларировал сбережения на сумму 31 млн гривен.

Однако, проведенным анализом его доходов, включая доходы до начала работы на государственной службе, установлено, что он не мог бы сэкономить такую сумму средств, учитывая его расходы на приобретение:

квартиры стоимостью 8,4 млн грн;

автомобиля Infiniti FX37S стоимостью 440 тысяч грн;

Mersedes Benz GL500 стоимостью 600 тыс. грн и другого движимого имущества.

При этом размер сбережений существенно не менялся.

Согласно данным о доходах, чиновник за весь период работы имел финансовую возможность сэкономить не более 9 млн гривен.

Таким образом, чиновник задекларировал недостоверные сведения, не соответствующие действительности, на общую сумму 22 млн грн.

По версии стороны обвинения, сбережения, которых на самом деле нет, внесены в декларацию с целью дальнейшей легализации дорогих покупок, сделанных уже во время работы на государственной службе.

Директору Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА сообщено о подозрении в недостоверном декларировании.

Санкция статьи (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) предусматривает наказание в виде штрафа от шести тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов. Или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Заметим, что в прокуратуре не называют имени чиновника. Однако, как известно, действующим директором Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА является Владимир Костиков.

Напомним, что недавно прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА — он не внес в декларацию информацию о корпоративных правах предприятия в Польше.

Ранее мы информировали, что о подозрении сообщили чиновнику дорожного управления в Киеве — он не указал в декларации стоимость квартиры.