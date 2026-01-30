Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Приховав бізнес у Польщі — посадовець КМДА отримав підозру

Приховав бізнес у Польщі — посадовець КМДА отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 18:23
Приховав бізнес у Польщі — посадовець КМДА отримав підозру
Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура Печерського району Києва спільно з СБУ повідомила про підозру заступнику директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, який також очолював Управління торгівлі та побуту. Чиновник звинувачується в умисному внесенні недостовірних даних до декларації за 2024 рік.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram у пʼятницю, 30 січня.

Реклама
Читайте також:
Приховав бізнес у Польщі — посадовець КМДА отримав підозру - фото 1
Пост прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

Як встановили правоохоронці, перебуваючи на посаді, чоловік не вніс у декларацію інформацію про корпоративні права підприємства з статутним капіталом 4 мільйони гривень, яке здійснює господарську діяльність у Польщі.

Дії посадовця кваліфіковано за статтею 366-2 Кримінального кодексу України як умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо сума недостовірних відомостей перевищує від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Наразі підозрюваний вже звільнений з посади.

Нагадаємо, що прокурори повідомили про підозру колишньому нардепу, який самовільно зайняв земельну ділянку біля Дніпра та незаконно побудував там будинок.

А також раніше у Києві розслідували справу щодо посадовців Київзеленбуду, які розтратили бюджетні кошти під час реконструкції парку.

декларація Польща Київ прокуратура розслідування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації