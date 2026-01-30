Приховав бізнес у Польщі — посадовець КМДА отримав підозру

Затримання фігурантів. Фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура Печерського району Києва спільно з СБУ повідомила про підозру заступнику директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, який також очолював Управління торгівлі та побуту. Чиновник звинувачується в умисному внесенні недостовірних даних до декларації за 2024 рік.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram у пʼятницю, 30 січня.

Пост прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

Як встановили правоохоронці, перебуваючи на посаді, чоловік не вніс у декларацію інформацію про корпоративні права підприємства з статутним капіталом 4 мільйони гривень, яке здійснює господарську діяльність у Польщі.

Дії посадовця кваліфіковано за статтею 366-2 Кримінального кодексу України як умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо сума недостовірних відомостей перевищує від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Наразі підозрюваний вже звільнений з посади.

