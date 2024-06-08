Посадовця КМДА взяли під варту і відсторонили від посади за побори з київських водіїв автобусів

Поліцейський та затриманий посадовець КМДА. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Печерський суд Києва в п'ятницю, 7 червня, ухвалив рішення щодо відсторонення від посади заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Також чиновнику, якого підозрюють у систематичному вимаганні грошей зі столичних перевізників, обрали запобіжний захід — утримання під вартою. На волю порушник може вийти, якщо внесе три мільйона гривень застави.

Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Читайте також:

Що відомо про порушення

За версією сторони обвинувачення, упродовж 2024 року порушник в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення перевезень на одному з міських автобусних маршрутів. У якості "компромісу" підприємству, з яким розірвали договір, запропонували щотижня платити по 40 тисяч гривень за право возити пасажирів на маршруті, тобто кожен автобус за будній день мав платити посадовцям КМДА 800 гривень, а за вихідний – 600.

У ході досудового розслідування задокументували низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тисяч гривень.

Нагадаємо, у вівторок, 4 червня, детективи ДБР провели обшуки в будівлі Київської міської держадміністрації. Перевіряли заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Наступного дня інформацію про ці обшуки підтвердив сам Усов. Детективи вилучили в нього для ознайомлення телефони, комп'ютер та особисті кошти.