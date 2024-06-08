Чиновника КГГА взяли под стражу и отстранили от должности за поборы с киевских водителей автобусов

Полицейский и задержанный чиновник КГГА. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Печерский суд Киева в пятницу, 7 июня, принял решение об отстранении от должности заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Также чиновнику, подозреваемому в систематическом вымогательстве денег со столичных перевозчиков, избрали меру пресечения — содержание под стражей. На свободу нарушитель может выйти, если внесет три миллиона гривен залога.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Что известно о нарушении

По версии стороны обвинения, в течение 2024 года нарушитель в одностороннем порядке инициировал расторжение договора об осуществлении перевозок на одном из городских автобусных маршрутов. В качестве компромисса предприятию, с которым расторгли договор, предложили еженедельно платить по 40 тысяч гривен за право возить пассажиров на маршруте, то есть каждый автобус за будний день должен был платить должностным лицам КГГА 800 гривен, а за выходной — 600.

В ходе досудебного расследования задокументировали ряд фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму 280 тысяч гривен.

Напомним, во вторник, 4 июня, детективы ДБР провели обыски в здании Киевской городской госадминистрации. Проверяли заместителя главы КГГА Константина Усова.

На следующий день информацию об этих обысках подтвердил сам Усов. Детективы изъяли у него для ознакомления телефоны, компьютер и личные средства.