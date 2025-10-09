Володимир Бондаренко платив зарплату мобілізованому — його судитимуть

Платив зарплату мобілізованому — судитимуть екссекретаря Київради
Екссекретар Київради Володимир Бондаренко платив зарплату мобілізованому співробітнику апарату Київради та сприяв йому в ухиленні від служби. Він отримав дві підозри.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 9 жовтня.
У чому підозрюють Бондаренка
Правоохоронці встановили, що у 2022-2023 роках Бондаренко безпідставно нарахував та виплатив майже 700 тисяч гривень зарплати співробітнику апарату Київської міської ради, який проходив військову службу. При цьому цей працівник отримував ще й грошове забезпечення як військовослужбовець.
Крім цього, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації з клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.
"Таким чином мобілізований фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував. Обвинувальний акт стосовно нього вже перебуває на розгляді в суді", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, чиновника підозрюють у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, 8 квітня Київрада звільнила секретаря Бондаренка. Він фігурує у справі про розкрадання земель у столиці.
Однак вже 10 липня Бондаренко отримав нову підозру через те, що незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ.
