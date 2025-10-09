Відео
Україна
Платив зарплату мобілізованому — судитимуть екссекретаря Київради

Платив зарплату мобілізованому — судитимуть екссекретаря Київради

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 11:09
Володимир Бондаренко платив зарплату мобілізованому — його судитимуть
Екссекретар Київради Володимир Бондаренко. Фото: КМР

Екссекретар Київради Володимир Бондаренко платив зарплату мобілізованому співробітнику апарату Київради та сприяв йому в ухиленні від служби. Він отримав дві підозри.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі 9 жовтня. 

Читайте також:

У чому підозрюють Бондаренка

Правоохоронці встановили, що у 2022-2023 роках Бондаренко безпідставно нарахував та виплатив майже 700 тисяч гривень зарплати співробітнику апарату Київської міської ради, який проходив військову службу. При цьому цей працівник отримував ще й грошове забезпечення як військовослужбовець. 

Крім цього, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації з клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у Київській міській раді.

"Таким чином мобілізований фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував. Обвинувальний акт стосовно нього вже перебуває на розгляді в суді", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, чиновника підозрюють у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), та у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). 

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 8 квітня Київрада звільнила секретаря Бондаренка. Він фігурує у справі про розкрадання земель у столиці

Однак вже 10 липня Бондаренко отримав нову підозру через те, що незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ.

Київ зарплати суд корупція Володимир Бондаренко Київрада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
