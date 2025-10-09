Видео
Главная Киев Чиновника РГА в Киеве подозревают в хищении 550 тыс. грн

Чиновника РГА в Киеве подозревают в хищении 550 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 18:50
Чиновнику Соломенской РГА объявили подозрение - что ему инкриминируют
Подозреваемый по делу. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве сообщено о подозрении должностному лицу Соломенской РГА и директору частного общества из-за завышения стоимости ремонта школьной крыши почти на 550 тысяч гривен. По данным следствия, из-за их действий столичный бюджет понес убытки на эту сумму.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в четверг, 9 октября.

Читайте также:

Чиновнику РГА и директор общества получили подозрения

Прокуроры установили, что между начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской РГА и директором частной компании был заключен договор на выполнение капитального ремонта кровли средней школы в Соломенском районе. Работы проводились в рамках подготовки учебного заведения к отопительному сезону.

После проверки выяснилось, что стоимость выполненных работ была завышена почти на 550 тысяч гривен, что привело к убыткам бюджета города Киева.

На ремонті школи у Києві переплатили 550 тис. грн.
Школа в Соломенском районе

Должностному лицу Соломенской РГА, который подписал акты выполненных работ с завышенной стоимостью, сообщено о подозрении в служебной халатности. Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы с возможным запретом занимать определенные должности до трех лет и штрафом.

Директору предприятия, выполнявшего ремонт, инкриминируют завладение бюджетными средствами. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, стало известно, что суд вынесет приговор экс-секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко, который выплачивал заработную плату мобилизованному работнику.

А также мы писали, что мэр Вышгорода получил подозрение в растрате 6 млн гривен из бюджета.

Киев коррупция прокуратура подозрение Соломенский район
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
