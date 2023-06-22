Посадовцю КМДА, який є фігурантом у справі про укриття, повідомили про нову підозру

Підозра директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві ​​директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомили про ще одну підозру. А саме у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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За інформацією прокуратури, 11 листопада 2022 року директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА уклав з товариством договір для купівлі мініелектростанцій. Загальна сума становила понад 28,6 млн грн. Це мало бути зроблено для підтримки пунктів обігріву у столиці.

Проте Кабінет Міністрів України від 9 листопада 2022 року звільнив від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні на митну територію країни.

"Попри це, Департамент платіжним дорученням від 21.11.2022 перерахував на користь товариства бюджетні кошти в сумі понад 28,6 млн гривень, у тому числі безпідставно включений у платіж податок на додану вартість, чим спричинено шкоду Департаменту на суму 1,8 млн гривень", — зазначили у прокуратурі.

Доказом цього є акт перевірки закупівлі, яку проводила Державна аудиторська служба України.

"Правоохоронні органи столиці продовжують системну роботу з документування фактів розкрадання бюджетних коштів, виділених на облаштування укриттів та споруд цивільного захисту на території міста Києва, як посадовцями, так і суб’єктами господарювання", — наголосили в повідомленні.

Яке покарання чекає на чиновника

Фігуранту загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Також він не буде мати права обіймати певні посади або ж займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.