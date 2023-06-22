Чиновнику КГГА, который является фигурантом по делу о укрытии, сообщили о новом подозрении

Подозрение директору Департамента муниципальной безопасности КГГА. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве директору Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщили о еще одном подозрении. А именно в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах во время военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По информации прокуратуры, 11 ноября 2022 года директор Департамента муниципальной безопасности КГГА заключил с обществом договор на покупку мини-электростанций. Общая сумма составила более 28,6 млн грн. Это должно было быть сделано для поддержки пунктов обогрева в столице.

Однако Кабинет Министров Украины от 9 ноября 2022 года освободил от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины при ввозе на таможенную территорию страны.

"Несмотря на это, Департамент платежным поручением от 21.11.2022 перечислил в пользу общества бюджетные средства в сумме свыше 28,6 млн гривен, в том числе безосновательно включен в платеж налог на добавленную стоимость, чем причинен вред Департамента на сумму 1,8 млн гривен", — отметили в прокуратуре.

Доказательством этого есть акт проверки закупки, которую проводила Государственная аудиторская служба Украины.

"Правоохранительные органы столицы продолжают системную работу по документированию фактов растраты бюджетных средств, выделенных на обустройство укрытий и сооружений гражданской защиты на территории города Киева, как должностными лицами, так и субъектами хозяйствования", — отметили в сообщении.

Какое наказание ждет чиновника

Фигуранту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Также он не будет иметь права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Голосеевский суд Киева избрал директору Департамента муниципальной безопасности КГГА меру пресечения. Чиновник, проходящий по делу о гибели людей возле закрытого укрытия, отправился под круглосуточный домашний арест.