Обстріл Київської області 27 грудня - постраждав водій, пошкоджено житло

Росіяни в ніч проти 27 грудня вчергове атакували Київську область. Ворог знову цілеспрямовано атакував об'єкти критичної інфраструктури, житло людей та є постраждалий.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки атаки РФ по Київської області в ніч проти 27 грудня

"На жаль, є постраждала людина. Житель Івано-Франківської області під час атаки знаходився за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається", — йдеться у повідомленні.

Також Микола Калашник окремо поінформував про наслідки атаку по одному з міст та районах. Зокрема:

у Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці;

в Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі;

у Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.

в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Нагадаємо, що ворог цієї ночі двічі атакував Київ ракетами. Росіяни запускали щонайменше балістику та аеробалістичні ракети "Кинджал".

Також ми писали, що після ракетної атаки, у Києві протягом усієї ночі та зранку лунають вибухи через дронову атаку.