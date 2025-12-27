Обстріл Київської області 27 грудня - постраждав водій, пошкоджено житло

РФ атакувала Київщину — пошкоджено житло, є постраждалий
Росіяни в ніч проти 27 грудня вчергове атакували Київську область. Ворог знову цілеспрямовано атакував об'єкти критичної інфраструктури, житло людей та є постраждалий.
Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Наслідки атаки РФ по Київської області в ніч проти 27 грудня
"На жаль, є постраждала людина. Житель Івано-Франківської області під час атаки знаходився за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається", — йдеться у повідомленні.
Також Микола Калашник окремо поінформував про наслідки атаку по одному з міст та районах. Зокрема:
- у Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці;
- в Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі;
- у Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.
- в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.
Нагадаємо, що ворог цієї ночі двічі атакував Київ ракетами. Росіяни запускали щонайменше балістику та аеробалістичні ракети "Кинджал".
Також ми писали, що після ракетної атаки, у Києві протягом усієї ночі та зранку лунають вибухи через дронову атаку.
