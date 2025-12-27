Відео
Головна Київ РФ атакувала Київщину — пошкоджено житло, є постраждалий

РФ атакувала Київщину — пошкоджено житло, є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 06:19
Обстріл Київської області 27 грудня - постраждав водій, пошкоджено житло
Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org

Росіяни в ніч проти 27 грудня вчергове атакували Київську область. Ворог знову цілеспрямовано атакував об'єкти критичної інфраструктури, житло людей та є постраждалий.

Про це у Telegram повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:

Наслідки атаки РФ по Київської області в ніч проти 27 грудня

"На жаль, є постраждала людина. Житель Івано-Франківської області під час атаки знаходився за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається", — йдеться у повідомленні.

Також Микола Калашник окремо поінформував про наслідки атаку по одному з міст та районах. Зокрема:

  • у Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці;
  • в Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі;
  • у Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.
  • в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Нагадаємо, що ворог цієї ночі двічі атакував Київ ракетами. Росіяни запускали щонайменше балістику та аеробалістичні ракети "Кинджал".

Також ми писали, що після ракетної атаки, у Києві протягом усієї ночі та зранку лунають вибухи через дронову атаку.

пожежа Київська область обстріли війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
