Обстріл Києва 31 липня - перші фото наслідків атаки

Згорілі авто у Києві після атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Київ в ніч проти 31 липня зазнав масованої атаки дронів РФ. Внаслідок обстрілу було багато пожеж та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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"Уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали.

В іншій частині району (судячи з усього, Солом'янському) уламки БпЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу в квартирі та пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Наразі загоряння ліквідовано.

"Також зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів столиці. Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля", — додали у ДСНС.

Пожежа у Києві внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Пожежники біля одного з пошкоджених будинків. Фото: ДСНС Києва

Рятувальники на місці однієї з подій у Києві. Фото: ДСНС Києва

Крім того, надзвичайники розповіли, що попередньо, внаслідок атаки постраждали 4 людини. Проте нещодавно начальник КМВА Тимур Ткаченко писав, що кількість постраждалих зросла до 6. Причому серед них мати з дитиною.

Нагадаємо, що вибухи в столиці почалися ще з вечора 30, приблизно о 23:00. Детальніше про те, як розвивалися події — читайте за цим посиланням.

Крім того, на цю атаку відреагувала донька Кіта Келлога Меган Моббс, зазначивши, що обстріл є відповіддю Путіна на дедлайн Трампа.