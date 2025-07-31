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Главная Киев Повреждены ВУЗ и дома — первые фото последствий атаки РФ на Киев

Повреждены ВУЗ и дома — первые фото последствий атаки РФ на Киев

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 02:29
Обстрел Киева 31 июля - первые фото последствий атаки
Сгоревшие авто в Киеве после атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке дронов РФ. В результате обстрела было много пожаров и есть пострадавшие. 

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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"Обломки одного из беспилотников упали возле гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники добавили, что несколько человек оказались заблокированными в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали.

В другой части района (судя по всему, Соломенском) обломки БпЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Сейчас возгорание ликвидировано.

"Также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений столицы. Кроме того, обломки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и вызвали возгорание еще одного автомобиля", — добавили в ГСЧС.

Обстріл Києва 31 липня - перші фото наслідків атаки - фото 1
Пожар в Киеве в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева
Обстріл Києва 31 липня - перші фото наслідків атаки - фото 2
Пожарные возле одного из поврежденных домов. Фото: ГСЧС Киева
Обстріл Києва 31 липня - перші фото наслідків атаки - фото 2
Спасатели на месте одного из происшествий в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Кроме того, чрезвычайники рассказали, что предварительно, в результате атаки пострадали 4 человека. Однако недавно начальник КГВА Тимур Ткаченко писал, что количество пострадавших возросло до 6. Причем среди них мать с ребенком.

Напомним, что взрывы в столице начались еще с вечера 30, примерно в 23:00. Подробнее о том, как развивались события — читайте по этой ссылке.

Кроме того, на эту атаку отреагировала дочь Кита Келлога Меган Моббс, отметив, что обстрел является ответом Путина на дедлайн Трампа.

Киев война пожар взрыв обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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