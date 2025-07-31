Обстрел Киева 31 июля - первые фото последствий атаки

Сгоревшие авто в Киеве после атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке дронов РФ. В результате обстрела было много пожаров и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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"Обломки одного из беспилотников упали возле гаражного кооператива, что привело к возгоранию газовой трубы трехэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники добавили, что несколько человек оказались заблокированными в гаражах, но спасатели оперативно их эвакуировали.

В другой части района (судя по всему, Соломенском) обломки БпЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Сейчас возгорание ликвидировано.

"Также зафиксировано попадание в одно из высших учебных заведений столицы. Кроме того, обломки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и вызвали возгорание еще одного автомобиля", — добавили в ГСЧС.

Пожар в Киеве в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Пожарные возле одного из поврежденных домов. Фото: ГСЧС Киева

Спасатели на месте одного из происшествий в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Кроме того, чрезвычайники рассказали, что предварительно, в результате атаки пострадали 4 человека. Однако недавно начальник КГВА Тимур Ткаченко писал, что количество пострадавших возросло до 6. Причем среди них мать с ребенком.

Напомним, что взрывы в столице начались еще с вечера 30, примерно в 23:00. Подробнее о том, как развивались события — читайте по этой ссылке.

Кроме того, на эту атаку отреагировала дочь Кита Келлога Меган Моббс, отметив, что обстрел является ответом Путина на дедлайн Трампа.