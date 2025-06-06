Укрзалізниця відновлює пошкоджену ділянку на Київщині — зміни в русі поїздів

Ремонт колії на Київщині. Фото: Укрзалізниця

У Київській області тривають роботи з відновлення залізничної ділянки, яка постраждала внаслідок російського обстрілу у ніч проти 6 травня. Їх планують завершити до кінця доби.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Під час робіт поїзди Трипільського напрямку будуть курсувати резервним маршрутом через Фастів. Зупинки на станції Видубичі не буде. Внаслідок пошкодження можливі незначні затримки.

Курсуватимуть до/з станції Підгірці:

№6702/01 — маршрутом Підгірці — Миронівка (замість Київ – Миронівка);

№6724/23 — маршрутом Миронівка — Підгірці (замість Миронівка – Київ);

№6704/03 — маршрутом Підгірці — Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).

"Просимо вибачення за тимчасові незручності, докладаємо усіх зусиль, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

Відхилення від графіка поїздів далеко сполучення можна побачити за посиланням.

Додаткові рейси по Києву

У столиці запустили додаткові рейси Kyiv City Express, які курсуватимуть щопівгодини.

До графікових електричок додали такі рейси:

Святошин — Вокзальна — Дарниця:

(Д01) 11:00 — 11:52;

(Є01) 11:09 — 11:58;

(Д02) 12:00 — 12:52;

(Є02) 12:09 — 12:58;

(Д03) 13:00 — 13:52;

(Є03) 13:09 — 13:58;

(Д04) 14:00 — 14:52;

(Є04) 14:09 — 14:58;

(Д05) 15:00 — 15:52;

(Є05) 15:09 — 15:58.

Дарниця — Почайна — Святошин:

(Д01) 12:01 — 12:50;

(Є01) 13:07 — 12:59;

(Д02) 13:01 — 13:50;

(Є02) 13:07 — 13:59;

(Д03) 14:01 — 14:50;

(Є03) 14:07 — 14:59;

(Д04) 15:01 — 15:50;

(Є04) 15:07 — 15:59;

(Д05) 16:01 — 16:50;

(Є05) 16:07 — 16:59.

"Прямуватимуть поїзди диспетчерським розкладом, який не зазначений у наших графіках, даючи дорогу пасажирським поїздам далекого сполучення", — йдеться у повідомленні.

Допис Kyiv City Express. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня пошкодили колії на Київщині. В Укрзалізниці повідомили про новий маршрут.

Наразі в Києві зафіксовано серйозні транспортні ускладнення. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.