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Головна Київ У Києві транспортний колапс після російської атаки — фото і відео

У Києві транспортний колапс після російської атаки — фото і відео

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Дата публікації: 6 червня 2025 12:53
Київ знову в заторах через обстріли — деталі ситуації
Затор з автомобілів в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після чергової масованої атаки російських військ, у Києві спостерігаються серйозні транспортні ускладнення. Автомобілі стоять в заторах, а на зупинках громадського транспорту десятки людей очікують на тролейбуси та маршрутки. 

Кореспонденти Новини.LIVE наочно бачили, які проблеми з рухом транспорту спостерігаються в Києві. 

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У Києві затори 6 червня

Зранку 6 червня на виїзді з Броварів у напрямку Києва, поблизу мосту метро, утворилися значні затори. Через наслідки обстрілів рух транспорту суттєво уповільнений.

Транспорт Київ
Люди очікують на транспорт. Фото: Новини.LIVE
Пробки Київ
Люди стоять на зупинці. Фото: Новини.LIVE

Схожа ситуація зафіксована і в районі ринку "Юність", зокрема у напрямку Чернігівської. Місцеві мешканці повідомляють про тривалі простої на дорозі, що ускладнює пересування як громадського, так і приватного транспорту.

Ракетний удар Київ 6 червня
Транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE
Затори Київ
Затори авто. Фото: Новини.LIVE

Ускладнення руху пов’язані не лише з пошкодженнями інфраструктури, а й з активною роботою аварійних служб, які ліквідовують наслідки обстрілів. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 червня, в Києві тимчасово змінили рух громадського транспорту у зв'язку з російською атакою по деяким об'єктам. 

Відомо, що в Києві пошкоджені колії метро, а в Київській області є ураження залізничного полотна

Київ транспорт затори автомобіль громадський транспорт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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