Київ знову в заторах через обстріли — деталі ситуації

Затор з автомобілів в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після чергової масованої атаки російських військ, у Києві спостерігаються серйозні транспортні ускладнення. Автомобілі стоять в заторах, а на зупинках громадського транспорту десятки людей очікують на тролейбуси та маршрутки.

Кореспонденти Новини.LIVE наочно бачили, які проблеми з рухом транспорту спостерігаються в Києві.

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У Києві затори 6 червня

Зранку 6 червня на виїзді з Броварів у напрямку Києва, поблизу мосту метро, утворилися значні затори. Через наслідки обстрілів рух транспорту суттєво уповільнений.

Люди очікують на транспорт. Фото: Новини.LIVE

Люди стоять на зупинці. Фото: Новини.LIVE

Схожа ситуація зафіксована і в районі ринку "Юність", зокрема у напрямку Чернігівської. Місцеві мешканці повідомляють про тривалі простої на дорозі, що ускладнює пересування як громадського, так і приватного транспорту.

Транспорт в Києві. Фото: Новини.LIVE

Затори авто. Фото: Новини.LIVE

Ускладнення руху пов’язані не лише з пошкодженнями інфраструктури, а й з активною роботою аварійних служб, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 червня, в Києві тимчасово змінили рух громадського транспорту у зв'язку з російською атакою по деяким об'єктам.

Відомо, що в Києві пошкоджені колії метро, а в Київській області є ураження залізничного полотна.