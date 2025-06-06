Укрзализныця восстанавливает поврежденный участок на Киевщине — изменения в движении поездов

Ремонт колеи на Киевщине. Фото: Укрзализныця

В Киевской области продолжаются работы по восстановлению железнодорожного участка, пострадавшего в результате российского обстрела в ночь на 6 мая. Их планируют завершить до конца суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Во время работ поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов. Остановки на станции Выдубичи не будет. Вследствие повреждения возможны незначительные задержки.

Будут курсировать до/с станции Подгорцы:

№6702/01 — по маршруту Подгорцы — Мироновка (вместо Киев — Мироновка);

№6724/23 — по маршруту Мироновка — Подгорцы (вместо Мироновка — Киев);

№6704/03 — маршрутом Подгорцы — Мироновка (вместо Киев-Волынский — Мироновка).

"Приносим извинения за временные неудобства, прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ночной вражеской атаки", — говорится в сообщении.

Отклонения от графика поездов дальнего следования можно увидеть по ссылке.

Дополнительные рейсы по Киеву

В столице запустили дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые будут курсировать каждые полчаса.

К графиковым электричкам добавили такие рейсы:

Святошин — Вокзальная — Дарница:

(Д01) 11:00 — 11:52;

(Є01) 11:09 — 11:58;

(Д02) 12:00 — 12:52;

(Є02) 12:09 — 12:58;

(Д03) 13:00 — 13:52;

(Є03) 13:09 — 13:58;

(Д04) 14:00 — 14:52;

(Є04) 14:09 — 14:58;

(Д05) 15:00 — 15:52;

(Є05) 15:09 — 15:58.

Дарница — Почайна — Святошин:

(Д01) 12:01 — 12:50;

(Є01) 13:07 — 12:59;

(Д02) 13:01 — 13:50;

(Є02) 13:07 — 13:59;

(Д03) 14:01 — 14:50;

(Є03) 14:07 — 14:59;

(Д04) 15:01 — 15:50;

(Є04) 15:07 — 15:59;

(Д05) 16:01 — 16:50;

(Є05) 16:07 — 16:59.

"Будут следовать поезда диспетчерским расписанием, которое не указано в наших графиках, давая дорогу пассажирским поездам дальнего следования", — говорится в сообщении.

Пост Kyiv City Express. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 6 июня повредили колеи в Киевской области. В Укрзализныце сообщили о новом маршруте.

Сейчас в Киеве зафиксированы серьезные транспортные осложнения. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.