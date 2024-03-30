Посилення оборони — у Київській ОВА відзвітували про будівництво фортифікацій

Фортифікаційні споруди в Київській області. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

У Київській області продовжують нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Наразі це є однією з головних цілей політики безпеки.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у Facebook у суботу, 30 березня.

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Фортифікаційні споруди в Київській області

Кравченко наголосив, що наразі триває розбудова оборонних рубежів та облаштування ефективної системи інженерних загороджень, щоб мешканці Київщини почували себе в максимальній безпеці.

За його словами, будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Всі роботи погоджують з військовими відповідно до потреби та доцільності.

"Фортифікації, які будуємо, передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Встановлюємо загороджувальні рубежі — "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів. Роботи не припиняємо ні на день, всі необхідні матеріали та техніка є", — наголосив Кравченко.

Він зазначив, що є постійно комунікація з військовими, аби збудувати найефективніші споруди з найнадійнішим захистом. Кравченко розповів, що будівництво відбувається під постійним прискіпливим контролем.

"Цього тижня провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів", — додав він.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві влітку минулого року громадянин Росії скоїв розбійний напад на аптеку. Вже взимку він здійснив ще один грабіж — ломбарду у Вишгороді, зловмисника затримали.

Також голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін розповів, чи є можливість нового наступу росіян на Київ.