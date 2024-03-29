У Києві росіянина судитимуть за пограбування аптеки та ломбарду
У Києві влітку минулого року громадянин Росії скоїв розбійний напад на аптеку. Вже взимку він здійснив ще один грабіж — ломбарду у Вишгороді, зловмисника затримали.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram в п'ятницю, 29 березня.
Росіянин обікрав аптеку у Києві
У поліції розповіли, що влітку до столичних правоохоронців надійшло повідомлення від працівниці аптеки про те, що невідомий чоловік, погрожуючи ножем, забрав з каси майже 10 тис. гривень та втік.
Тоді слідчі розпочали досудове розслідування щодо розбою, вчиненого в умовах воєнного стану.
"Фармацевт описала зовнішній вигляд зловмисника та розповіла подробиці нападу. До розшуку підозрюваного залучались працівники карного розшуку, дільничні офіцери поліції та фахівці кримінального аналізу", — уточнили в пресслужбі поліції.
Вже на початку січня цього року поліція Київщини затримала чоловіка, який вчинив розбійний напад на ломбард у Вишгороді.
"Порушником виявився 40-річний росіянин, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів", — йдеться у повідомленні.
Під час проведення низки експертиз було підтверджено причетність зловмисника до пограбування аптеки, його впізнала потерпіла.
Тому фігуранту повідомили про підозру, слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
На період слідства чоловік перебував під вартою, йому загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, поліцейські затримали 20-річного молодика, який збував наркотики у Голосіївському районі Києва.
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