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У Києві росіянина судитимуть за пограбування аптеки та ломбарду

29 березня 2024 13:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві росіянина судитимуть за пограбування аптеки та ломбарду
Правоохоронці. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві влітку минулого року громадянин Росії скоїв розбійний напад на аптеку. Вже взимку він здійснив ще один грабіж — ломбарду у Вишгороді, зловмисника затримали.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram в п'ятницю, 29 березня.

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У поліції розповіли, що влітку до столичних правоохоронців надійшло повідомлення від працівниці аптеки про те, що невідомий чоловік, погрожуючи ножем, забрав з каси майже 10 тис. гривень та втік. 

Тоді слідчі розпочали досудове розслідування щодо розбою, вчиненого в умовах воєнного стану.

обікрав аптеку
Пограбована каса. Фото: Нацполіція

"Фармацевт описала зовнішній вигляд зловмисника та розповіла подробиці нападу. До розшуку підозрюваного залучались працівники карного розшуку, дільничні офіцери поліції та фахівці кримінального аналізу", — уточнили в пресслужбі поліції.
 
Вже на початку січня цього року поліція Київщини затримала чоловіка, який вчинив розбійний напад на ломбард у Вишгороді.

пограбував ломбард
Грабіж ломбарду. Фото: Нацполіція

"Порушником виявився 40-річний росіянин, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів", — йдеться у повідомленні.

Під час проведення низки експертиз було підтверджено причетність зловмисника до пограбування аптеки, його впізнала потерпіла.

Грабіжник аптеки та ломбарду
Грабіжник. Фото: Нацполіція

Тому фігуранту повідомили про підозру, слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

На період слідства чоловік перебував під вартою, йому загрожує до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

поліція напад на аптеку влітку
Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, поліцейські затримали 20-річного молодика, який збував наркотики у Голосіївському районі Києва.

Також ми писали, що у Києві викрили та затримали 28-річну жінку, яка організувала збут наркотиків. 

Київ
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пограбування

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